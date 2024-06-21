廈門20歲女被關精神病院14年 康復了為何無法出院?

廈門市仙岳醫院。（取材自微博）

福建廈門一名34歲女子，20歲時因患精神病被父母送入精神專科醫院，治癒後卻因父母都拒絕簽字而無法出院，女子因此被困精神病院長達14年。直到近日在一名病人家屬的協助下，女子才於6月12日在多個部門協調下出院。網友們同情這名女子的遭遇，紛紛留言批評女子的父母「太狠心」，並指相關規定不夠人性化，「好恐怖，痊癒了也得不到人身自由」。

據澎湃新聞、紅星新聞報導，這名女子20歲左右被父母送入廈門市仙岳醫院（三甲精神病專科醫院）。據幫助她的病人家屬表示，其妻患躁鬱症，1996年至今多次前往廈門市仙岳醫院治療，其因此結識此次事件當事女子。女子和其是同一個村民小組，她的醫師說她已經達到康復狀態，可以辦理出院，但不知道為什麼她的家人一直沒有來接她出院。

該名人士稱，當時，他聯繫到了該女子的姑姑，其姑姑表示，「家裡有一些問題，他們（女子的父母）可能也不想她馬上出來。」

今年5月22日，該知情人士說，妻子住院的一個多月裡，這個女孩經常幫護士給病人分發家屬帶過來的食品，會幫忙醫院做一些事情。「女孩還和我妻子說，醫師說她現在都可以不用吃藥了，基本上跟我們正常人一樣了。」「根據我妻子的敘述，我覺得這個女孩子應該要辦出院。」於是其決定撥打12345政府服務便民熱線以及相關部門反映此事。

根據精神衛生法相關規定，精神障礙患者的住院治療實行自願原則，監護人應當為其辦理出院手續，醫院無法直接為患者辦理出院手續。6月4日，廈門市衛生健康委員會回覆表示，廈門市仙岳醫院曾聯繫患者家屬辦理出院，但反覆建議家屬都不肯為患者辦理出院手續，已請求協助聯繫患者所在社區處理此事。

6月6日，廈門市婦女聯合會也回覆稱，「指導區婦聯到女孩家入戶，直接與其母親進行溝通交流。因其母親表示女孩是被其父親帶走，認為應該由其負責，且不想因此發生矛盾，所以拒絕再談此事......最終與女孩姑丈取得聯繫，姑丈表示會將此情況轉達女孩父親，並加強與其父親的溝通。」

最終，6月12日上午，在婦聯、社區、公安等多部門的共同幫助下，多名工作人員一起參與了該女子的出院、安置、接待工作。高殿社區居委會主任表示，「事實並不是像一些網傳信息說的那樣『父母不管她』，這些年她的父親一直都有向醫院付她的生活費，委託她的姑丈去繳付的，不然怎麼可能維持下來。其中具體的原委，涉及太多隱私內容（不便詳細說明）。」

該居委會主任表示，已為該女子找到一份物業管理公司的工作，讓她學習做物業管理，培養她慢慢適應社會，也有一份收入，女子表示「很開心」。