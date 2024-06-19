中國毒情報告：去年吸毒人口89.6萬人 下降兩成

中國官方禁毒報告顯示，去年吸毒人口降至百萬以下。圖為湛江市吳川市禁毒宣傳。（取自吳川市政府官網）

中國官方發布「毒情形勢報告」，提到截至2023年年底，中國現有吸毒人員89.6萬名，同比下降20.3%；全年查處吸毒人員19.5萬人次，官方指出，中國毒情形勢在歷經3年新冠疫情 防控觸底之後，呈「平穩恢復性回升態勢」，將「堅決遏制毒品 問題反彈態勢」。官方並示警「依託咪酯濫用問題尤為突出」。

中國國家禁毒委員會辦公室19日發布「2023年中國毒情形勢報告」，統計顯示，截至2023年年底，中國現有吸毒人員89.6萬名，同比下降20.3%，佔總人口比例為萬分之6.4；戒斷三年未發現復吸人員407.8萬名，同比上升7.6%。全年共查處吸毒人員19.5萬人次，同比下降1.1%。2023年共破獲毒品犯罪案件4.2萬起，抓獲犯罪嫌疑人6.5萬名，繳獲毒品25.9噸，同比分別上升12.6%、21%和18%。

官方強調，中國毒情形勢在歷經3年新冠疫情防控觸底之後，呈「平穩恢復性回升態勢」，在持續嚴打高壓下，「未出現報復性大幅反彈」，也遠未達到疫情前水平，「毒品問題總體可控，毒情形勢總體向好態勢得以鞏固」。

同時，中國毒品主要來自境外，少量來自內部製毒，其中2023年，境外毒品滲透入境數量陡增，中國繳獲境外毒品20.5噸，同比上升84.7%，占年繳毒總量的79.2%。

但報告特別表示，在國際國內多重因素交織作用下，特別是新冠疫情嚴防嚴控對毒品問題的擠壓影響逐步消退，「中國禁毒鬥爭形勢依然複雜嚴峻」。

報告中還指出，目前麻精藥品等成癮性物質替代濫用問題突出。疫情後，海洛因、冰毒等主流毒品價格依然較高，吸毒群體轉向更易獲取、價格較低、效果相近的麻精藥品等成癮性物質替代濫用，依託咪酯濫用問題尤為突出。去年第四季度共查處濫用依託咪酯2.9萬人次，新發現濫用依託咪酯人員2.1萬名。吸毒人員尋求右美沙芬、復方地芬諾酯等未列管成癮性物質替代濫用問題也較為突出。

中國政府已於2023年10月1日將依託咪酯正式列管，第四季度共查處濫用依託咪酯2.9萬人次，新發現濫用依託咪酯人員2.1萬名。吸毒人員尋求未列管成癮性物質替代濫用問題也較為突出。

報告最終強調，「當前和今後一個時期，境外毒品加劇滲透、境內外販毒集團加緊勾連、販毒形態手段加速變化等各種可以預見和難以預見的涉毒風險因素明顯增多」，官方表示將「堅決遏制毒品問題反彈態勢」。