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亞太空合祕書長叫囂有豁免權 網：違規慣犯 3個問題很嚴重

中國新聞組／北京20日電
余琦發布影片道歉。(視頻截圖)
余琦發布影片道歉。(視頻截圖)

叫囂「懂什麼叫外交豁免權嗎？」的「亞太空間合作組織」（APSCO）祕書長余琦，在身分曝光後，態度旋及轉變，誠懇的向大眾致歉。網友卻發現她照著稿子唸，「道歉就像演戲」。有網友整理了余琦的三大違規問題，當中又挖出余琦過往危險駕駛的畫面，稱「這位秘書長其實是個慣犯了」。

來源：YouTube

警方發布19日通報，余琦夫婦違反停車管理規定，影響過往車輛通行、拒絕挪車，並辱駡他人、發表不當言論，造成不良社會影響，已對她作出罰款處罰。警方並表示，工作中發現這對夫婦違規飼養犬隻，已作出相應處理。對余某存在的治安違法行為，已立為行政案件開展工作。

網易號「蘭子記」梳理了余琦的三個問題：第一，借用國際組織的車輛，涉嫌公車私用，而且還在路上隨意停車，已經違反交通法。

第二，違規養狗已經被處理。當時，余琦的車上還有一條大型犬，網友認為在城市不能養這種狗，不符合當地規定。

第三，公共場合辱罵他人，違反治安管理處罰法，當地也已經開始調查。

余琦在車裡先罵了一句「滾蛋」，之後開始給博主講道理，意思她開的車是使館車，讓博主不要多管閒事。

這起事件中，還有一皮膚黝黑的男子引起注意。這個男子其實是余琦的老公徐姓男子，他今年61歲。不過，在警方的通報中，余琦老公的身分並沒有曝光。

網友猜測，以余琦的身分來看，她老公應該也是個有頭有臉的人物。但余琦老公並沒有加入爭吵，而是迅速帶著狗溜走了。

余琦畢業於清華，之後成為復旦大學博士。之後，她擔任多個航天系統重要的職務。不少網友批評余琦囂張跋扈背後，實際上是長期特權思維下作威作福慣了。然而在互聯網時代，特權最終都將遭輿論反撲。

澎湃新聞發表評論指出，事件之所以引發熱議，余琦的特殊身分和囂張言行起了不小作用。在短視頻時代，無論是公職人員還是公眾人物，都應該認識到「眾目睽睽」的嚴肅性，保持對法律和規則的敬畏。

太空

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