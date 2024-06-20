罵復旦是「混旦大學」 傳台灣學生畢典上打老師、還打錯人

網傳復旦大學法學院19日畢業典禮上有學生揮拳打老師，衝上熱搜第一，但目前話題全部被刪除。網上信息顯示，該學生此前曾寫檄文，大罵復旦大學為「混旦大學」，並一一例舉復旦大學管理的弊端。而他本來想打院長卻打錯人，事後發文向被打老師道歉。復旦法學院學生工作辦公室晚間回應，學院正在對打人事件進行調查，還沒有調查清楚。

來源：YouTube

荔枝新聞報導，網傳視頻顯示，在19日舉行的學位授予儀式上，一名男生徑直走向站在右二位置的老師，並向其頭部揮拳後迅速離開。該老師的眼鏡和導師帽被打落，站在右一位置的老師疑似受驚嚇後閃到一邊。隨後眾人經簡單整理後，繼續學位授予儀式。

上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博)

據報導，這名學生隨後在朋友圈發表檄文，指出復旦大學學習風氣惡劣糜爛，體制敗壞，官場風氣惡臭不堪等問題，並表示自己就讀復旦並非自願，純粹是父母期望，因此自己沒有完成學業的理由。

不過，因為該生打錯人了。隨後，該名學生在朋友圈向被打老師道歉。

在微博 評論區，很多疑似復旦大學的學生透露，該學生是台灣人，家中疑有背景，申請退學無果，考試作弊，學校仍讓其畢業，更已保研上北大醫學院。

學生發文罵人。(取材自X平台)

報導指出，有知情網友稱，「他申請退學，復旦不同意。他想故意帶手機進考場，構成考試作弊被開除，又被攔下來了。情急之下，就想在畢業典禮把院長給揍了」、「想退學沒退成，學校保護他讓他畢業」、「已保研北大醫學院」、「人家都想退學了，不給人退，這不自找的嗎？」

也有網友說：「要是打的張維為(復旦大學中國研究院院長)就好了。」

學生曾在考卷上寫粗話。(取材自微博)

網上傳出一份據指是這名學生寫滿髒話的期末試卷。有網友批評：「期末試卷寫滿髒話也沒認真答題居然還能畢業？這對苦讀四年的學生公平嘛？如果真如它所說申請退學學校不同意，理由又是什麼呢？」但也有人稱：「統戰價值是這樣」。

網友評論說，「該學生還寫了檄文，如果所寫真實，那麼復旦這些年越來越臭的原因也可以找到了」、「為什麼復旦總是時不時的出一些奇葩事情？從投毒案到復旦十八驢到美國流浪乞討博士到今天這個打人還錯人，還不重樣的」。