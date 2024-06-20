我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

菲律賓公布衝突影片 中國海警揮舞刀斧威脅 菲方人員遭砍右手拇指

霸主的實力 韓媒：台積電漲價後大客戶也不會跑 三星只能乾瞪眼

罵復旦是「混旦大學」 傳台灣學生畢典上打老師、還打錯人

中國新聞組／北京20日電

網傳復旦大學法學院19日畢業典禮上有學生揮拳打老師，衝上熱搜第一，但目前話題全部被刪除。網上信息顯示，該學生此前曾寫檄文，大罵復旦大學為「混旦大學」，並一一例舉復旦大學管理的弊端。而他本來想打院長卻打錯人，事後發文向被打老師道歉。復旦法學院學生工作辦公室晚間回應，學院正在對打人事件進行調查，還沒有調查清楚。

來源：YouTube

荔枝新聞報導，網傳視頻顯示，在19日舉行的學位授予儀式上，一名男生徑直走向站在右二位置的老師，並向其頭部揮拳後迅速離開。該老師的眼鏡和導師帽被打落，站在右一位置的老師疑似受驚嚇後閃到一邊。隨後眾人經簡單整理後，繼續學位授予儀式。

上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博)
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博)

據報導，這名學生隨後在朋友圈發表檄文，指出復旦大學學習風氣惡劣糜爛，體制敗壞，官場風氣惡臭不堪等問題，並表示自己就讀復旦並非自願，純粹是父母期望，因此自己沒有完成學業的理由。

不過，因為該生打錯人了。隨後，該名學生在朋友圈向被打老師道歉。

微博評論區，很多疑似復旦大學的學生透露，該學生是台灣人，家中疑有背景，申請退學無果，考試作弊，學校仍讓其畢業，更已保研上北大醫學院。

學生發文罵人。(取材自X平台)
學生發文罵人。(取材自X平台)

報導指出，有知情網友稱，「他申請退學，復旦不同意。他想故意帶手機進考場，構成考試作弊被開除，又被攔下來了。情急之下，就想在畢業典禮把院長給揍了」、「想退學沒退成，學校保護他讓他畢業」、「已保研北大醫學院」、「人家都想退學了，不給人退，這不自找的嗎？」

也有網友說：「要是打的張維為(復旦大學中國研究院院長)就好了。」

學生曾在考卷上寫粗話。(取材自微博)
學生曾在考卷上寫粗話。(取材自微博)

網上傳出一份據指是這名學生寫滿髒話的期末試卷。有網友批評：「期末試卷寫滿髒話也沒認真答題居然還能畢業？這對苦讀四年的學生公平嘛？如果真如它所說申請退學學校不同意，理由又是什麼呢？」但也有人稱：「統戰價值是這樣」。

網友評論說，「該學生還寫了檄文，如果所寫真實，那麼復旦這些年越來越臭的原因也可以找到了」、「為什麼復旦總是時不時的出一些奇葩事情？從投毒案到復旦十八驢到美國流浪乞討博士到今天這個打人還錯人，還不重樣的」。

6月19日，「復旦」、「復旦大學學生打老師」衝上微博熱搜首位，相關多個話題也在熱搜榜。但之後，所有話題全部被撤下。

學生發文罵人。(取材自X平台)
學生發文罵人。(取材自X平台)
學生曾在考卷上寫粗話。(取材自微博)
學生曾在考卷上寫粗話。(取材自微博)
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博)
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博)

微博

上一則

菲律賓公布衝突影片 中國海警揮舞刀斧威脅 菲方人員遭砍右手拇指

延伸閱讀

復旦大學畢業典禮學生打老師 傳為台灣學生

復旦大學畢業典禮學生打老師 傳為台灣學生
張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好
不甩校長畢典演說 史丹福300名挺巴學生離場抗議

不甩校長畢典演說 史丹福300名挺巴學生離場抗議
林青霞致詞掀波…大明星常任畢典嘉賓 楊紫瓊勉學子勇敢嘗試

林青霞致詞掀波…大明星常任畢典嘉賓 楊紫瓊勉學子勇敢嘗試

熱門新聞

17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
第16屆海峽論壇兩岸融合發展系列活動，首屆兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇在泉州台商投資區舉辦。（取自海峽論壇官方網站）

海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶

2024-06-16 15:45
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20
專家認為，「廠二代」不能固守過去「一代」創業時的傳統模式，一定要進行技術創新和產品創新；示意圖。(中通社)

廠二代真「薪」酸 富家千金月領5000元

2024-06-12 02:00

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡

房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡