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習「國師」張維為爆雷人語：中國工地伙食 比美中產家庭好

中國新聞組／北京20日電
復旦大學中國研究院院長張維為又爆爭議。(取材自維基百科)
復旦大學中國研究院院長張維為又爆爭議。(取材自維基百科)

中國國家主席習近平「國師」、復旦大學中國研究院院長張維為又爆爭議。在馬來西亞演講時被當地大學生提問有關張維為有「瑞士永久居留證」，成為輿論笑談後，張維為近日爆出雷人語，稱中國工地工人的伙食，比美國中產家庭吃得還要好。

網易號「一刻不正經」發文指出，張維為出生於1957年12月，上海人，中國政治學者、作家；復旦大學特聘教授、復旦大學中國研究院院長、國家高端智庫理事會理事、上海春秋研究院高級研究員、中國發展模式研究中心主任、瑞士日內瓦外交與國際關系學院訪問教授、上海社會科學院世界中國學研究所所長、日內瓦外交與國際關係學院亞洲研究中心高級研究員。

該文章指出，張維為有一次到工地去調研，當他看到工地工人手中的盒飯時，發出了由衷的感慨，對著鏡頭深情的說道：「你看，這伙食比美國中產家庭吃的還要好。」

該文章說：「聽到這句話之後，我心中暗爽一下後，看了一下工地工人的伙食，原來就是一份普通的盒飯，飯和菜一分為二，菜不過是一份不同的萵筍炒肉片，當張教授看到肉片之後便情不自禁的發出此種感歎。看來美帝的人民確實是生活在水深火熱之中啊，原來他們連肉片都吃不上了。」

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