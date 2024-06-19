工人腳踩食材 山東、河南鴨腸廠髒又亂

永官食品公司的鵝腸生產車間，工人用血水浸泡染色，提高賣相。(取材自新京報)

口感脆、味道鮮的鴨腸和鵝腸是火鍋店裡熱銷食材，新京報透過暗訪山東、河南 加工廠，發現工作車間環境「髒亂差」令人作嘔，工人腳踩食材、用血水染色，甚至還從排汙渠撈回死鴨。雖然市場監督管理局已介入調查，但臥底記者的電話號碼被曝光，令外界懷疑涉事企業是否與相關政府部門有所聯繫。

新京報記者日前分別在山東濱州和河南清豐縣的兩家肉類食品加工廠暗訪發現，鴨腸、鵝腸產品生產過程中存在諸多衛生安全隱患。河南清豐縣永官食品有限公司的鵝腸工作車間髒亂不堪，只見工人在車間內抽菸，大量鵝腸散落在地面，車間的牆面上布滿汙漬，該車間負責人也承認，「衛生環境不過關，去年和今年都被監管部門檢查過」。

而山東濱州的山東雅士享肉類食品有限公司，鴨腸車間裡鴨腸被隨意擺放在地上，與洗地汙水混在一起，之後經過簡單過水攪拌、分裝冷凍，就被打上「免洗」的標籤銷售至多個省分，此外，該公司生產車間環境髒亂，並將掉入排汙渠內的死鴨撈出後重新掛回生產線等問題，而這條排汙渠甚至還有工人在裡面撒尿。

該車間負責人稱，他們的鵝腸主要售往重慶等地的火鍋店，不需要標註生產日期，簡單冷凍套上塑料袋即可空運發貨，「新鮮的，今天宰明天發貨，還標什麽生產日期。」

據報導，山東濱州、河南清豐兩家禽類屠宰加工廠髒亂問題被曝光後，記者隨即接到涉事企業電話，由於此前記者從未用該號碼與涉事企業進行聯繫，電話號碼疑被洩露。山東雅士享肉類食品公司相關負責人稱，號碼是相關政府部門「李主任」給的，還說因為剛換承包商，過渡期間出現問題，「你先別發了，咱談談商量商量。」