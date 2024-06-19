科企太卷？科大訊飛38歲員工疑過勞亡 公司駁加班到凌晨

科大訊飛工程師在家猝死，家屬躺在總部大門前，希望公司認定工傷。（視頻截圖）

科大訊飛一名38歲高級測試（工程師）日前猝死 的消息在網上流傳，根據通報內容，這名員工早晨7時在家突發不適，經送醫搶救無效去世，網友們紛紛議論是否過勞。

綜合觀察者網、南方都市報報導，自去年初ChatGPT 火爆全球後，多個科技巨頭競相加入AI大模型賽道，科大訊飛也不例外，該公司曾多次在產品發布會上對標ChatGPT。

通報內容顯示，17日早晨，科大訊飛智慧城市BG（事業群）一位員工在家突發不適，家屬送醫後，搶救無效去世。

部情況說明稱，網傳該員工每天加班到凌晨3時是謠言，科大訊飛目前已配合家屬核實，該員工端午節 正常休假，且額外調休一天，事發前周末未加班，前一周正常出勤。

網傳圖片顯示，日前有女子平躺在科大訊飛合肥總部大廳的玻璃門前，導致眾多員工無法進入公司。群聊消息顯示，猝死的員工是一名高級測試（工程師），「老母親在四樓哭，妻子在一樓哭」。

有知情人士透露，該員工並非在科大訊飛公司內加班猝死，而是前一晚於家中過世，家屬前往公司希望認定為工傷。科大訊飛通報還提到，雖然該公司盡力進行安撫，但仍未能有效穩定家屬情緒，影響園區運營。