中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」
據泰國媒體報導，一名中國女遊客6月12日在泰國曼谷市區的酒吧喝醉，被當地一名假摩的（網約摩托車）男司機載往旅館無套性侵2小時。泰國警方隨後逮捕了32歲的嫌犯，不過他稱是女子自願跟隨其前去開房，不戴安全套是因為戴套後生殖器官不能勃起。由於他的手機裡有多段猥褻其他女子視頻，警方研判受害者人數不少於5人。
綜合觀察者網、香港01報導，據泰國網、曼谷郵報消息，當地警方稱，6月12日，受害女子在曼谷皇家大道區域的夜生活區酒吧喝醉後，在市區通過某網約車平台叫車返回住處，未料，嫌犯冒充摩的司機接走女子，帶去旅館開房。女子清醒後，發現自己渾身赤裸地與陌生男子睡在同一張床上，冷靜後前往附近的警局報案。
泰國警方後來逮捕了泰國男嫌犯塔納帕（音譯），經調查發現，嫌犯塔納帕多次假冒摩的司機，於凌晨1時至5時之間在夜總會附近尋找醉酒目標進行侵害。他通常表現出一種「狩獵」行為，尤其是在服務場所打烊期間出動，其目標是自酒吧轉至餐廳消費的遊客。這名中國女遊客被他無套性侵了2小時。
泰國網報導稱，接受審訊時，塔納帕否認了警方的所有指控，稱是外國遊客自願跟隨其前去開房，但他坦承沒戴安全套，原因是戴套後生殖器官不能夠勃起。至於手機上存儲的淫穢視頻，是在其嫖娼時拍攝，且已獲得對方同意。
不過警方發現，嫌犯的手機內存有猥褻受害者時的視頻，而受害者人數不少於5人，且均處於無意識狀態，床上全是嘔吐和尿液等汙穢物。此外，其手機上還儲存有多個兒童色情視頻。
警方還發現，塔納帕在2008-2018年期間犯有三起案件，包括盜竊罪和非法賭博罪等，且已多次被捕。當地警方認為仍有其他受害者，希望能從受害者處得到更多線索，以將塔納帕繩之以法。
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