中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

據泰國 媒體報導，一名中國女遊客6月12日在泰國曼谷市區的酒吧喝醉，被當地一名假摩的（網約摩托車）男司機載往旅館無套性侵2小時。泰國警方隨後逮捕了32歲的嫌犯，不過他稱是女子自願跟隨其前去開房，不戴安全套是因為戴套後生殖器官不能勃起。由於他的手機裡有多段猥褻其他女子視頻，警方研判受害者人數不少於5人。

綜合觀察者網、香港 01報導，據泰國網、曼谷郵報消息，當地警方稱，6月12日，受害女子在曼谷皇家 大道區域的夜生活區酒吧喝醉後，在市區通過某網約車平台叫車返回住處，未料，嫌犯冒充摩的司機接走女子，帶去旅館開房。女子清醒後，發現自己渾身赤裸地與陌生男子睡在同一張床上，冷靜後前往附近的警局報案。

泰國警方後來逮捕了泰國男嫌犯塔納帕（音譯），經調查發現，嫌犯塔納帕多次假冒摩的司機，於凌晨1時至5時之間在夜總會附近尋找醉酒目標進行侵害。他通常表現出一種「狩獵」行為，尤其是在服務場所打烊期間出動，其目標是自酒吧轉至餐廳消費的遊客。這名中國女遊客被他無套性侵了2小時。

泰國網報導稱，接受審訊時，塔納帕否認了警方的所有指控，稱是外國遊客自願跟隨其前去開房，但他坦承沒戴安全套，原因是戴套後生殖器官不能夠勃起。至於手機上存儲的淫穢視頻，是在其嫖娼時拍攝，且已獲得對方同意。

不過警方發現，嫌犯的手機內存有猥褻受害者時的視頻，而受害者人數不少於5人，且均處於無意識狀態，床上全是嘔吐和尿液等汙穢物。此外，其手機上還儲存有多個兒童色情視頻。

警方還發現，塔納帕在2008-2018年期間犯有三起案件，包括盜竊罪和非法賭博罪等，且已多次被捕。當地警方認為仍有其他受害者，希望能從受害者處得到更多線索，以將塔納帕繩之以法。