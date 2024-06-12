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擁巨額存款惡意不買房? 青島街道辦約談 網憂查「故意不生3胎」

中國新聞組／北京12日電
青島約談有巨額存款卻不買房居民惹群嘲。圖為民眾參觀福州市一處建案接待中心。（中新社）
青島約談有巨額存款卻不買房居民惹群嘲。圖為民眾參觀福州市一處建案接待中心。（中新社）

中國地方政府為提振房市花招百出，山東青島一個街道辦事處要求對銀行帳戶有巨額存款，但又不買房的居民，一律約談。有網友發文嘲諷街道辦公務員變成賣房仲介，憂政府鼓勵生三胎會引發街道辦查「故意不生三胎」。

中國微信公眾號「三個青年」發表題為「從惡意不買房者到故意不生三胎者」的文章。在公眾號的自我介紹，指「沉默不代表沒話說，當理想對抗不了現實，索性一邊生活一邊忍受，任憑自由的種子長成野草。」

文章指出，青島一街道辦發布任務通知，要求推進居民買房政策，若查到居民的銀行帳戶有巨額存款，但又不買房，「就是覺悟不高，要去提醒談話，以德服人。」街道辦並將此工作納入為員工考核標準。

街道辦的工作人員承認，有接到將新建商品房網簽納入考核的通知，還表示若不能完成任務，社區會被扣分，社區書記也可能要被扣錢。

文章形容，街道辦搖身一變成「售樓部」，街道辦公務員變成「賣房仲介」，「是街道辦想賺外快，還是售樓部業績不景氣？」街道辦要為社會分憂，為居民解難，為房地產大業添磚加瓦，真的是「憂國又憂民」。

文章表示，此現象不禁令人想起政府開放三孩政策的時候，大家都有點哭笑不得。過去民眾因房貸壓力大，教育成本高，不願生孩子，導致出生率逐年下降。「想生的已經生過了，不想生的放開十孩也沒用。」

文章表示，有網友建議生三胎政策從公務員開始，生一胎才允許報考公務員事業單位，考上後繼續鼓勵生育，並獲超長生育假期，如兩胎休兩年，三胎休三年。

文章引述此前一位廈門大學教授表示，應該把生孩子和養老金掛鉤，不願意生孩子的家庭都要受到懲罰，將其福利份額及養老金下調。

文章最後表示，「我真怕哪一天，鼓勵三胎政策，也會像街道辦嚴查『惡意不買房者』，查到你銀行有存款，卻竟然不生孩子，那這可就是你的不對了。」

據中國媒體報導，廈門大學教授趙燕菁此前提出，應該將生育和社保掛鉤，懲罰不生孩子的人，獎勵生育的人，以刺激生育率。

這番言論在網路上引起熱議，其後趙燕菁表示，現代養老金制度必須要有人來繳納，就是現在這一代養老一代，下一代養現在的一代。

中國媒體2022年曾報導，青島市薛家島街道辦事處近日下令社區調查居民購房意願，還要求針對「惡意不買房」且銀行有巨額存款者，一律約談。其後官媒證券時報發出評論稱，穩樓市應該「因城施策」，不宜矯枉過正。

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