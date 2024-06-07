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因股跌下台 中國前證監會主席易會滿履新 惡評如潮

中國新聞組／北京7日電
易會滿將出任全國政協經濟委員會駐會副主任。(新華社)
易會滿將出任全國政協經濟委員會駐會副主任。(新華社)

中國股市年初連續大跌，時任中國證監會主席易會滿2月被免職下台後，股民額手稱慶還期待他被當局查辦究責。不過易會滿6日被發布新職，將出任全國政協經濟委員會駐會副主任，形同安全落地，引發網路惡評如潮。

新華社報導，中國政協14屆全國委員會常務委員會第7次會議6日上午在北京閉幕。經表決，會議決定增補易會滿為第14屆全國政協委員，並任命易會滿為經濟委員會駐會副主任。

易會滿2月7日被免職下台，股市隔天大漲，股民當時額手稱慶，還期待當局調查追究他任內大量放行體質不佳的新股上市，導致股市資金被吸走、動能盡失的責任。

吳清接任中國證監會主席後，持續加強股市監管，加大不良股票下市力度，緊縮新股上市規則，第1季陸股首次公開募股（IPO）籌資金額因而大減64%；IPO數目減少逾半。

吳清還揚言，企業IPO上市絕對不能以「圈錢」為目的，更不允許造假詐欺上市，要督促發行人準確完整披露訊息，把造假者擋在資本市場門外。新任主席言行被視為政策大翻轉，輿論繪聲繪影，推測易會滿恐遭調查。

易會滿新職6日發布後，引發社交平台惡評如潮，迫使許多媒體關閉評論。

微博相關新聞討論區，網友解讀，「這算安全落地了吧」、「上面對易同志很滿意」；還有人造今日金句：「眾散戶落水，易主席上岸。」

股民一面倒痛批表達不滿，「戰犯級別的人，居然高升 不應該吃牢飯？」、「都這樣禍害人民了，還能當父母官，巨大的諷刺」、「把股市攪爛，升官了，不用承擔任何責任，真是無語了」。

還有股民形容，「先讓一個姓易大量上市來搶，搶完了讓一個姓吳的開後門讓上市公司退市跑，投資者就易吳所有了」，引發網友熱烈轉傳。

財經網紅「超短起爆點」發文說，全網都在等這易會滿給投資者一個交代，看看他如何解釋透過大量造假上市了那麼多垃圾企業。「結果人家高升了。你說神奇不？」

官媒新華社6日下午1時發布易會滿履新的消息後，股市三大指數原本小幅上漲，午盤後翻轉下跌收黑。

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