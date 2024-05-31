明代2000萬歐元瓷罐 比利時失竊法國尋回 蓋子卻碎了

比利時博物館失竊的明嘉靖五彩魚藻紋罐在法國被找到。（取材自央視新聞）

一個多月前在比利 時瑪麗蒙特皇家博物館 （Musee Royal de Mariemont）被盜的「鎮館之寶」明嘉靖五彩魚藻紋罐，近日被比利時和法國警方合作下在法國找回，並逮捕了六名嫌疑人，瓷罐的蓋子已被打碎。據外電報導，該瓷罐估價約2000萬歐元（約2164萬美元），嫌疑人曾嘗試出售但沒人敢接手，日前向該博物館提出以200萬歐元贖金歸還，最終在法國魯貝取款時被逮。

瑪麗蒙特皇家博物館「鎮館之寶」失而復得，引發不少中國網民議論，並嘲諷「外國人對文物保存的好」、「強盜這次被強盜打劫了」、「當年英國也說是購得敦煌大批文物的」，並籲中國要求該博物館歸還文物。

央視新聞報導，4月20日至21日夜晚，三名竊賊潛入瑪麗蒙特皇家博物館，盜走該館「鎮館之寶」明代嘉靖時期的五彩魚藻紋罐。警方趕到現場時，竊賊已逃走。這也是該博物館30年來首次發生此類事件。

博物館消息稱，嫌疑人在嘗試出售該瓷罐無果的情況下，主動聯繫提出以200萬歐元贖金歸還瓷罐。經幾次失敗約定後，警方終於在法國魯貝一處停車場與嫌疑人見面，兩名嫌疑人當場被捕，另外兩名嫌疑人也在比利時被捕，之後又有兩人在法國北部的里爾附近被捕。六名被捕的嫌疑人均為法國人。

博物館表示，這個珍貴的五彩魚藻紋罐在魯貝的行動中被找回，罐身還保持完整，不幸的是蓋子在嫌疑人盜竊的過程中被打碎了。一部分碎片在打破的展櫃中被發現，另一部分在瓷罐內被找到。

明嘉靖五彩魚藻紋罐因其精細的魚藻圖案和豐富的色彩而著名，目前存世的只有幾件，大部分為博物館珍藏，其中帶原蓋和完整器身的尤為罕見。2017年，一件類似的明嘉靖時期五彩魚藻紋罐曾在拍賣中以2.13億港幣（約2725萬美元）的高價成交。