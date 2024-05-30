最豪老頭樂？聯名保時捷、法拉利還掛新能源車牌 只要2萬3

民警現場對車輛暫扣。（取材自澎湃新聞）

上海交警近日在路上攔停一輛掛著「SHF88888」新能源車牌，前有保時捷商標，後有法拉利LOGO的「聯名高檔」電動車 ，一查發現駕駛員甘某沒有駕照 ，而該車其實是無證無牌的「老頭樂」。甘某才稱他是在網上以23800元（人民幣，下同）購得該車，並出於獵奇心理定製了一塊假的「新能源號牌」，。最後甘某被處行拘10日並罰款1700元。

據澎湃新聞報導，電影「飛馳人生2」裡一輛輛外觀酷炫的「老頭樂」，讓不少人想擁有。但根據交通法律法規，這類「老頭樂」並不具備道路行駛資質，有些車子速度快、底盤輕、缺乏安全保障，上路行駛存在極大的安全隱患。甘某的「聯名高檔」車被查獲後，不少網友調侃「還真有保時敏捷，法拉順利」。

5月21日17時許，上海長寧交警執勤時就攔下了一輛穿梭在車流裡的「老頭樂」。長寧公安分局交警支隊民警在北翟路淞虹路路口發現這輛外形酷似某高檔轎車的車輛，車前懸掛著保時捷品牌標誌，車後箱的玻璃中又印著「FARRERI」，車身上還懸掛著一塊「SHF88888」的假冒「新能源牌照」，明顯不符合正常車牌標準，於是立即將其攔停。

車輛的前標誌。（取材自澎湃新聞）

經了解，駕駛員甘某於4月中旬在網上以23800元的價格購得該輛車，並出於獵奇心理定製了一塊「新能源號牌」。21日當日，甘某準備駕車前往外地，怎料剛駕車行駛沒多久就被民警攔下。甘某坦言自己從未取得機動車駕駛證，也沒有了解過道路交通法規，開在路上時由於不熟悉路況加之駕駛技能生疏，看到身邊不時駛過的車輛不禁慌了。

經司法檢測 機構鑑定，甘某所駕駛的車輛被認定為機動車。甘某因未取得機動車駕駛證駕駛機動車、上道路行駛的機動車未懸掛機動車號牌的兩項交通違法行為，已被長寧交警依法處以10日的行政拘留並處罰款1700元。公安機關也已同步將「老頭樂」車輛的售賣線索移交至市場監管部門做另案調查。

車輛的後標誌。（取材自澎湃新聞）

據調查，甘某是貴州人，今年55歲，原本計畫買車後將這輛老頭樂開回貴州使用，該車輛的最高時速可達到每小時60公里，符合插電式混合動力汽車的相關定義，但不屬於可以上道路通行的機動車。