寧波女與小17歲男友相戀 自曝比準婆婆只小1歲 網友歪樓了

喬女士和小17歲的男友。（取材自瀟湘晨報）

浙江省寧波市84年的喬女士和比自己小17歲的01年金先生前天在網上宣布相戀，喬女士笑說自己的準婆婆只比自己小一歲，讓她哭笑不得。官宣視頻在網上爆火並衝上微博 熱搜，引來大批網友熱議，有人認為當事人開心就好，也有不少網友質疑發秀「母子戀」恩愛視頻是為帶貨；更多網友則歪樓討論起準婆婆的年齡，「18歲就生孩子......？」。

據瀟湘晨報報導，家住寧波的喬女士和男友金先生因遊戲相識相知，喬女士說，自己是遊戲裡的會長，對每一個隊員都很熟悉，有空會一起玩耍聊天。「就有一個人（金先生）平常除了聊遊戲，還會跟我聊一些工作中的事情，諮詢一些生活中的困擾。」喬女士知道金先生是00後的「小孩」，對於他的苦惱也都會耐心傾聽。

喬女士說，一開始只當金先生是朋友，沒想到兩年後突然一天（2023年11月12日）晚上，金先生打電話給她直接告訴她：「不想再做朋友，想和你處對象」。喬女士吃驚之餘，原想藉提出見面打消他這樣的念頭，沒想到第二天就收到對方已從雲南跨越2372公里到寧波的信息，「我整個人都震驚了，後來得知他幾乎花光了所有的積蓄，手裡只有30塊錢（人民幣）了。」

回憶起當初的衝動，金先生只輕描淡寫地說，自己下定決心帶著上個月的工資去見喬女士。「確實當時到了之後兜裡只有幾十塊了，有想過怎麼回去，但沒想過被拒絕，就只是想見她。」

喬女士男友的朋友圈。（取材自瀟湘晨報）

目前，喬女士已經見過金先生的家長，準婆婆和自己只相差一歲的事情也讓她哭笑不得，但和準婆婆的相處比想像中融洽。「我們兩個人的鞋碼一樣大，她不捨得花錢買東西，我就會跟她一起去逛街，買東西。」金先生已大方地和親戚朋友們承認這段戀情，家人對於戀情沒有過多干涉，但他還沒見過喬女士的父母。目前喬女士的家人對於兩人年齡差仍有擔憂。

對於網友的祝福和質疑，兩人表示不會被影響，感情是兩個人的。「我不會因為年齡上比他大就是一個照顧他的『媽媽』一樣的存在。」喬女士說，自己工作很忙，金先生已在寧波找了一份工作，兩人一起努力打拼，下班後對方會在家裡做好飯和承包日常家務。喬女士最喜歡吃辣椒炒肉這道菜，以前在家從不做家務的金先生特別搜索做菜短視頻學這道菜。

對於網友戲稱的「母子戀」「女方大那麼多，一點事吃軟飯」等評論，喬女士認為不應該用標籤化一段情感，「戀愛是雙方可以選擇的，不應該被年齡給限制」。喬女士並說「其實我的經濟也不是很好。」兩人在一起就是為了更好地生活一起去努力和奮鬥。「相互付出，就像坐蹺蹺板一樣，尋找一個平衡的點，然後形成1＋1＞2的效果」。

金先生也表示自己「不會受到影響，」其稱一開始選在在互聯網上曬出兩人戀愛也只是為了記錄這一段感情，並非網友說的劇本。

不少網友則對喬女士準婆婆的年齡很感興趣，根據喬女士所說內容推算出金先生23歲，喬女士40歲，準婆婆是41歲，依金先生年齡倒推準婆婆生下他的年齡是18歲。 有人驚訝於18歲就生娃，也有人認為以前18生娃的大把，不用大驚小怪；有網友則稱「這家風我也是醉了。他媽17歲懷孕，生下的兒子又找了一個媽當老婆。社會風氣變了」。