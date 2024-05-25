我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛羅里達大學中國學生會長非法運藥 面臨刑事起訴

智利中部2月大火137人亡 21世紀死亡數第2多

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

中國新聞組／北京25日電
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

「上海退休阿姨一年網購超百萬」話題昨衝上熱搜，原來是上海一名65歲退休的獨居阿姨，一年來網購超百萬元（人民幣，下同），快遞卻一個也沒拆，不僅在家中堆積如山，阿姨現在只剩幾百元過活。心理學專家分析，阿姨可能患有「囤積障礙」，她「瘋狂購物」的行為或許就是出於情感上的缺失。

據新民晚報報導， 這名65歲獨居阿姨是一年前從上海市區搬到了嘉定融僑星譽小區。這一年裡，阿姨喜歡成箱地購買物品，網購開銷已超過100萬，有部分是價值不菲的奢侈品，包括黃金珠寶、收藏品、保健品等。由於每天瘋狂網購，家中快遞堆積到天花板，而且都不拆，部分生鮮食品早就腐爛發臭，晚上睡覺阿姨也只是躺在快遞箱上瞇一會，每天只能喝粥應付。

據了解，阿姨的女兒定居國外，親戚間也不來往。鄰居們擔心老人的身心狀態，也為消防安全隱患而擔憂。物業多次上門與老人溝通清理快遞，但阿姨並不配合。所幸後來阿姨終於同意社區找人清理，於是社區招募了一個36人組成的隊伍上門幫她拆分快遞，首先處理了易腐爛的食品。

「快遞盒上的水都往下滴，快遞盒打開的時候，很多蟑螂都爬出來。」社區籌建組負責人邱英芳表示，120個整理箱全部用完了，由於阿姨囤積的快遞實在太多，才完成了三分之一的整理任務。現在，這位獨居阿姨家的大門已能全部打開，快遞已被規整分類放置於兩側，屋內一條通道被整理出來，通風情況也大有好轉，氣味也大有改善。

屬地工作人員透露，由於購買了太多，目前阿姨只剩下幾百元，工作人員曾委婉表示可以幫其在二手交易平台上售賣，但阿姨的意願並不高。

志願者在做清理。（取材自新民晚報）
志願者在做清理。（取材自新民晚報）

經溝通後發現，阿姨也曾經是熱愛生活的人，年輕時曾考取某醫科大學護理專業的夜校畢業證，以及播音主持專業的證書。阿姨說，搬來嘉定之前，自己曾是徐匯區某社區的舞蹈愛好者。因為以前的生活重心都在撫養女兒、經營家庭上，離異後搬來此地，才養成了看直播、瘋狂網購消磨時間的習慣。

對此，有心理學專家分析，阿姨可能患有「囤積障礙」，她「瘋狂購物」的行為或許就是出於情感上的缺失。

目前，社區在嘗試聯繫她的女兒，社工持續上門給予關懷關注，希望她能打開心門、走出家門，到社區和其他阿姨一起參加社交活動，重拾對生活的熱愛。而這次阿姨同意讓社區的志願者上門分拆、整理快遞，其實已經是向前邁開了一大步。

有網友認為這位阿姨太孤獨了，也有網友認為是心理疾病需要治療；還有網友支招老人要學會享受孤獨，社會也要給予老年人更多的幫助；也有網友提出想要去陪伴老人。

退休

上一則

中國駐日大使拋「火坑」說 再指日本負有歷史罪責

下一則

退休多年也被查 中國能源領域反腐 今年已40多人落馬

延伸閱讀

上海這處草坪一夜爆火 民眾每天搶位置 就為了躺著體驗這個…

上海這處草坪一夜爆火 民眾每天搶位置 就為了躺著體驗這個…
反對建布碌崙86街遊民所 華人市政廳抗議

反對建布碌崙86街遊民所 華人市政廳抗議
周末好去處／大都會博物館 喚醒時尚服裝展

周末好去處／大都會博物館 喚醒時尚服裝展
西柯汶那華協年會政商雲集 捐款助社區

西柯汶那華協年會政商雲集 捐款助社區

熱門新聞

谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
第三艘航母福建艦首次海試後，美媒報導(見圖)指中國在秘密建造第四艘航母。(取材自觀察者網風聞社群)

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

2024-05-18 06:30

超人氣

更多 >
3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來

帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來
馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗
袁紅冰曝習從內部瓦解台灣報告 消息來源是紅二代

袁紅冰曝習從內部瓦解台灣報告 消息來源是紅二代