上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

「上海退休 阿姨一年網購超百萬」話題昨衝上熱搜，原來是上海一名65歲退休的獨居阿姨，一年來網購超百萬元（人民幣，下同），快遞卻一個也沒拆，不僅在家中堆積如山，阿姨現在只剩幾百元過活。心理學專家分析，阿姨可能患有「囤積障礙」，她「瘋狂購物」的行為或許就是出於情感上的缺失。

據新民晚報報導， 這名65歲獨居阿姨是一年前從上海市區搬到了嘉定融僑星譽小區。這一年裡，阿姨喜歡成箱地購買物品，網購開銷已超過100萬，有部分是價值不菲的奢侈品，包括黃金珠寶、收藏品、保健品等。由於每天瘋狂網購，家中快遞堆積到天花板，而且都不拆，部分生鮮食品早就腐爛發臭，晚上睡覺阿姨也只是躺在快遞箱上瞇一會，每天只能喝粥應付。

據了解，阿姨的女兒定居國外，親戚間也不來往。鄰居們擔心老人的身心狀態，也為消防安全隱患而擔憂。物業多次上門與老人溝通清理快遞，但阿姨並不配合。所幸後來阿姨終於同意社區找人清理，於是社區招募了一個36人組成的隊伍上門幫她拆分快遞，首先處理了易腐爛的食品。

「快遞盒上的水都往下滴，快遞盒打開的時候，很多蟑螂都爬出來。」社區籌建組負責人邱英芳表示，120個整理箱全部用完了，由於阿姨囤積的快遞實在太多，才完成了三分之一的整理任務。現在，這位獨居阿姨家的大門已能全部打開，快遞已被規整分類放置於兩側，屋內一條通道被整理出來，通風情況也大有好轉，氣味也大有改善。

屬地工作人員透露，由於購買了太多，目前阿姨只剩下幾百元，工作人員曾委婉表示可以幫其在二手交易平台上售賣，但阿姨的意願並不高。

志願者在做清理。（取材自新民晚報）

經溝通後發現，阿姨也曾經是熱愛生活的人，年輕時曾考取某醫科大學護理專業的夜校畢業證，以及播音主持專業的證書。阿姨說，搬來嘉定之前，自己曾是徐匯區某社區的舞蹈愛好者。因為以前的生活重心都在撫養女兒、經營家庭上，離異後搬來此地，才養成了看直播、瘋狂網購消磨時間的習慣。

對此，有心理學專家分析，阿姨可能患有「囤積障礙」，她「瘋狂購物」的行為或許就是出於情感上的缺失。

目前，社區在嘗試聯繫她的女兒，社工持續上門給予關懷關注，希望她能打開心門、走出家門，到社區和其他阿姨一起參加社交活動，重拾對生活的熱愛。而這次阿姨同意讓社區的志願者上門分拆、整理快遞，其實已經是向前邁開了一大步。

有網友認為這位阿姨太孤獨了，也有網友認為是心理疾病需要治療；還有網友支招老人要學會享受孤獨，社會也要給予老年人更多的幫助；也有網友提出想要去陪伴老人。