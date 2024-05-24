浙警官化身「榴槤哥」公然擺攤賣榴蓮 網友卻狂讚

警官林維傑化身「榴槤哥」，發動身邊的同事推銷榴槤幫助涉酒駕的商戶。（取材自中國青年報）

「走過路過不要錯過，新鮮的榴槤，大夥兒趕緊下單.……」近日，浙江寧波，一段網上流傳視頻中，一位身穿警服的警官正擺攤叫賣榴槤，現場異常火爆，在「顧客」們的搶購下，一車榴槤沒多久銷售一空，警官成了「榴槤哥」的視頻獲得大批網友點讚，究竟怎麼回事？

據中國青年報報導，5月20日凌晨1點多，在寧波桃源街道興寧路，賣榴槤的個體商戶顧某因醉駕發生單方交通事故，被公安機關依法拘留。被處罰後，他後悔地快哭了，負責這起案件的民警林維傑見狀，仔細地向他了解情況。

「真不好意思，我也知道酒後駕駛是不對的，可我這一車榴槤，放不了多久，在這邊我也沒認識的朋友……」原來顧某家裡經濟條件困難，孤身一人來寧海做生意，被處罰後一車榴槤將無處著落，「該怎麽罰，我認了，但請你們幫我想想辦法吧」，顧某請求民警。

林維傑和同事一起搬運榴槤。（取材自中國青年報）

「嚴格執法歸嚴格執法，這沒商量的，但生活上要替他考慮一下。」林維傑想了片刻，決定幫忙。天亮後，林維傑第一時間聯繫了一位顧某熟悉的商戶，想讓對方幫忙把貨收走，但對方表示沒法分擔。

向上級匯報後，林維傑成了「榴槤哥」。當天下午，林維傑將裝載著榴槤的三輪摩托車，從停車場拉到交警大院，並發動身邊的同事推銷榴槤。「走過路過不要錯過，新鮮的榴槤，大夥兒趕緊下單……」林維傑的吆喝聲，吸引了不少正準備下班的同事，獲悉情況後，不少同事主動幫助交警「榴槤哥」「擺攤做生意」，搬榴槤、登記、過秤等，

部分榴槤放的時間有點久，外殼有些開裂，林維傑就自己把這些榴槤剖開，「散裝」著賣，在熱心「顧客」們的搶購下，一車榴槤銷售一空。這場「助銷」下來，林維傑一共賣了2057.3元 人民幣。整個賣榴槤的過程都全程錄像，這些錢將在商戶出來後轉交給他。

得知自己的榴槤被賣完，商戶顧某的眼眶又紅了，連聲向林維傑表示感謝，林維傑說，這是「舉手之勞」。事情被傳到網上，網友紛紛點讚。

邊防轉隸的林維傑，曾是浙江寧海縣公安局的宣傳民警，一年前調到了寧海縣交警大隊城區中隊。「法律無情人有情，我們的工作是要嚴格執法，但更重要的是為人民服務」，他說。