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「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

中國新聞組／北京24日電
X平台用戶「@Menghuanlangqi2」發出的疑似「鳳姐」拿著六四事件「坦克人」和劉曉波照片的合照。 （取材自X平台）
X平台用戶「@Menghuanlangqi2」發出的疑似「鳳姐」拿著六四事件「坦克人」和劉曉波照片的合照。 （取材自X平台）

中國初代網紅「鳳姐」（羅玉鳳）移居美國多年，仍屢遭中國民眾偷拍其生活照放上網供大批網民嘲諷謾罵。不滿隱私遭到的侵犯的「鳳姐」疑使出大絕招，直接在疑似其個人社群帳號發出自己拿著六四事件「坦克人」和劉曉波照片的合影，以及穿著寫有「8964」字樣T恤的自拍照，配文「發吧發吧」公開叫板瞎拍的偷拍者，「讓那些偷拍的垃圾都炸號吧！」

綜合媒體報導，38歲的「鳳姐」2010年因在江蘇衛視情感類訪談節目「人間」裡嫌棄「男友」演員配不上她等言論爆紅，也有不少人諷刺她的長相。「鳳姐」後來移居美國紐約，仍不時遭到中國民眾偷拍，並將照片放上網路繼續嘲諷她的外貌及在美國的「落魄」生活等等，「鳳姐」曾因此多次對外表達對偷拍者的不滿，認為自己的隱私不應被侵犯。

日前，「鳳姐」再度被偷拍到在紐約中央公園等地的獨行、坐公交車等照片，中國網路上還是一片譏諷聲，認為她在美國過得不好，「如果早年留在中國做直播早就賺飽飽了」，再次引發「鳳姐」不滿。不過也這次看似已忍無可憑，使出大絕招反制。

在疑似「鳳姐」本尊的X平台帳號上，昨貼出了「鳳姐」手拿著自己和六四事件「坦克人」和在六四事件中被拘捕的諾貝爾和平獎得主劉曉波生前的照片合影，並配文「發吧發吧。只要能在牆內成為敏感詞，叫我做什麽都行啊。今天是我最高興的日子，這一天，我終於可以為自己心目中如同神明一般的人物發聲，跟他合影。這一天我等得太久太久，我激動得流淚了。」

X平台用戶「@Menghuanlangqi2」發出的疑似「鳳姐」穿著寫有六四事件...
X平台用戶「@Menghuanlangqi2」發出的疑似「鳳姐」穿著寫有六四事件字樣T恤的自拍照。 （取材自X平台）

帳號中還於同日發布了一張「鳳姐」穿著寫有「8964」字樣T恤的自拍照，配文「衣服買回來了，以後出門風雨無阻的得穿這一身了……其實我原本是個非常低調不張揚的人啊……朋友們，我說過了，我認為自己應該不比北大清華的人差。我們是人，北大清華畢業生也是人，我們的靈魂就是平等的。既然是平等的，那就是可以結婚的，這有什麽不對嗎？」。

帳號中並發文稱「朋友們，我從來沒有忘記過我在中共媒體上的形象，一個愚蠢的，醜陋的，盲目自大的。外表和黑猩猩一般的人。我從未忘記過中共施加給我的恥辱，絕不！！」；並稱母親再婚，她在繼父家生活「如同傭人」。直到10歲時在學校操場裡撿到一本講美國的書，說美國總統林肯出身於平民階層。「我想美國真的很不一樣啊。」

帳號中的發文獲得許多網友力挺留言，有人還向她道歉稱「抱歉我當年輕視過妳」；但也有人質疑此帳號是假帳號，並非「鳳姐」本人，並稱「這種措辭不像『鳳姐』」「『鳳姐』曾說她不開X帳號」。

目前，尚未有媒體查證這個X平台帳號是否是「鳳姐」，「鳳姐」本人也尚未發聲。

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