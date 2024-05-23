拒幫同學洗衣 桂生被潑11盆熱水 9天後才被發現…已潰爛化膿

男生被同學用11盆開水燙傷霸凌，事發9天後才被發現。(取材自微博)

在廣西南寧隆安縣龍翔學校，一名學生日前遭遇同學霸凌，甚至被惡意用11盆熱開水燙傷，導致全身多處留下嚴重燙傷痕跡。男孩遭受燙傷到事隔9天才被發現，此時傷口已然惡化，出現了化膿和潰爛的慘狀。

中華網報導，知情人稱，受傷學生2月底轉學到事發學校就讀，曾被同學毆打，因不願意給幾名同學洗衣服被幾人潑熱水燙傷。

隆安縣教育局 表示被燙傷學生正在醫院治療，並發布通報稱，趙某、蒙某等8人對同校同學張某（男，13歲）通過毆打、水燙等方式進行欺凌，造成張某身體多處受傷。公安機關已對年滿16周歲的趙某（17歲）、蒙某（16歲）刑事拘留，對6名未滿16周歲的涉事學生予以行政拘留。

據報導，男孩父親張先生說，孩子告訴他霸凌自3月就已經開始，擔心被報復，孩子被燙傷後不敢求助，直到傷情惡化被送往醫院治療，張先生才知道孩子的情況。他曾多次向校方申請探視，校方都以會影響教學效果為由拒絕。

目前，張某正在醫院接受治療，校方已經墊付了部分醫藥費，張先生希望可以嚴肅處理涉事學生。據南寧市隆安縣教育局通報，該局責令龍翔學校立即整頓、限期整改，並會同龍翔學校與受害學生家屬進一步協商處理後續事宜。

另外，在雲南鹽津縣廟壩鎮廟壩中學日前發生一起持水果刀傷人案，犯罪嫌疑人夏某（男，15歲）將同學砍死，已被公安機關控制。傷者徐某（男，15歲）經送醫全力搶救無效後死亡，案件偵辦中。嫌疑人已被控制。

另據奔流新聞報導，死者親屬反應，自己弟弟在鹽津縣廟壩中學上學，5月20日晚被同學用菜刀砍傷後腦勺。21日上午在醫院搶救無效身亡後，學校才通知家長，「我們也不知道是什麽原因被砍，也不知道是幾名學生砍的」。 廣西南寧隆安縣龍翔學校一名男學生被多名同學用11盆開水燙傷，圖為鹽津縣廟壩中學資料圖。（取材自鹽津教育公號） 男生被同學用11盆開水燙傷霸凌，事發9天後才被發現。(取材自微博)

來源：历史放大镜