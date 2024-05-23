離婚冷靜期不滿妻搞曖昧 吉林漢殺妻被反殺 檢：她是正當防衛
吉林省樺甸市男子小帥與妻子小美近日因感情不和辦理離婚，但在離婚冷靜期內，小帥持刀闖入小美家中，反被大舅哥大力用刀反殺。案發後，當地公安邀請檢察機關等對此案進行研判，最終認定小美、大力等人屬正當防衛，不負刑事責任。
據法治日報報導，小帥與小美均是「80後」，是樺甸市農民，兩人婚後育有一子，小帥常在外打工，小美則在家裡照顧上學的兒子。兩人常因生活瑣事吵架，小美因此隔三岔五回娘家，時間一長，小帥便懷疑小美外遇，二人矛盾不斷升級。2023年8月，小美向小帥提出離婚，並到民政部門辦理了離婚申請手續。隨後，小美把孩子留在爺爺家，自己回到娘家。
在離婚冷靜期內，小帥來到小美母親家，就離婚話題與小美又發生爭執。「你婚內出軌，必須給我個說法。」小帥指責小美婚內出軌，小美則是否認。小帥問「你敢不敢讓大家看看你的手機？」「「看就看！有什麽了不起的！」小美把自己手機拿給小帥看，結果小帥在手機聊天記錄裡發現了小美與其他男性的曖昧信息。
氣憤至極的小帥當場說道：「給你三個選擇，一是拿出50萬元作為精神損失費；二是你喝農藥自行了斷；三是我殺死你們全家……」經大舅哥大力一再勸解、說和，最終答應給小帥50萬元人民幣的「賠償」。但小美娘家並不富裕，當晚與小帥溝通能不能分期給付被拒，小帥並揚言「如果不給我錢，要麽小美自殺，要麽我就殺死你們全家。」
掛斷電話後，小美很害怕，不時地通過手機查看自己家裡的監控，果然看見小帥將一把自製長把刀放進車後備廂，還往兜裡揣了一把小刀，之後就駕車出門。小美趕快把情況告訴了母親和哥哥大力，大力怕小帥帶兇器來傷害家人，便給母親、小美各塞了一把菜刀，自己也將一把殺豬刀藏在門後。
當天23時許，小帥手持刀具闖進小美娘家，舉刀就向坐在門後的大力頭部劈砍過去，大力向前躲閃，刀把打在了大力的肩部，小美及其母親見狀與小帥廝打在一起。情急之下，大力從門後拿出殺豬刀照著小帥的腹部猛地連刺幾刀，隨後發現小帥身體靠在牆角處不動了，三人才清醒過來，大力隨即報警。
公安機關很快將小美、大力及其母親三人採取刑事強制措施。通過立案偵查，辦案檢察官反複查看案發當天的監控視頻、梳理涉案證據，又與公安機關辦案人員等溝通探討，最終達成一致意見——認定小美母子三人構成正當防衛，對小帥的死不負刑事責任。公安機關隨即撤銷了案件，並解除了小美和小美母親、大力的強制措施。
公安機關撤銷案件後，小帥的家屬對此案處理結果表示不滿，認為小美哥哥大力構成過失致人死亡罪，於是向樺甸市人民檢察院申請偵查活動監督，要求公安機關依法對大力立案偵查。檢察機關受理後調取涉案卷宗及關鍵性證據現場監控錄像等，提請檢察委員會研究討論，一致認為大力的行為屬於正當防衛，公安機關作出撤案決定完全正確。
承辦檢察官說，本案中，「不法侵害人小帥手持自制砍刀進入小美家後，無任何言語交流，直接朝著蹲坐在門後的大力的頭部劈砍去，大力俯身躲過去左肩部被砍，母子三人上前與小帥廝打，大力撿起事前準備好的殺豬刀捅向小帥，致使小帥死亡。此時，要求母子三人在面對小帥進屋就突然砍人的狀態下保持高度冷靜，繼續與小帥協商，實屬強人所難，雖造成小帥死亡，但大力行為符合特殊防衛的起因條件，致不法侵害人死亡的，依法不負刑事責任。」
（文中當事人均為化名）
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