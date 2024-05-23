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離婚冷靜期不滿妻搞曖昧 吉林漢殺妻被反殺 檢：她是正當防衛

中國新聞組／北京23日電
吉林省樺甸市近日對一起男子在離婚冷靜期持刀闖進妻子家中卻被反殺案件，認定反殺是正當防衛行為。示意圖。（本報系資料照片）
吉林省樺甸市近日對一起男子在離婚冷靜期持刀闖進妻子家中卻被反殺案件，認定反殺是正當防衛行為。示意圖。（本報系資料照片）

吉林省樺甸市男子小帥與妻子小美近日因感情不和辦理離婚，但在離婚冷靜期內，小帥持刀闖入小美家中，反被大舅哥大力用刀反殺。案發後，當地公安邀請檢察機關等對此案進行研判，最終認定小美、大力等人屬正當防衛，不負刑事責任。

據法治日報報導，小帥與小美均是「80後」，是樺甸市農民，兩人婚後育有一子，小帥常在外打工，小美則在家裡照顧上學的兒子。兩人常因生活瑣事吵架，小美因此隔三岔五回娘家，時間一長，小帥便懷疑小美外遇，二人矛盾不斷升級。2023年8月，小美向小帥提出離婚，並到民政部門辦理了離婚申請手續。隨後，小美把孩子留在爺爺家，自己回到娘家。

在離婚冷靜期內，小帥來到小美母親家，就離婚話題與小美又發生爭執。「你婚內出軌，必須給我個說法。」小帥指責小美婚內出軌，小美則是否認。小帥問「你敢不敢讓大家看看你的手機？」「「看就看！有什麽了不起的！」小美把自己手機拿給小帥看，結果小帥在手機聊天記錄裡發現了小美與其他男性的曖昧信息。

氣憤至極的小帥當場說道：「給你三個選擇，一是拿出50萬元作為精神損失費；二是你喝農藥自行了斷；三是我殺死你們全家……」經大舅哥大力一再勸解、說和，最終答應給小帥50萬元人民幣的「賠償」。但小美娘家並不富裕，當晚與小帥溝通能不能分期給付被拒，小帥並揚言「如果不給我錢，要麽小美自殺，要麽我就殺死你們全家。」

掛斷電話後，小美很害怕，不時地通過手機查看自己家裡的監控，果然看見小帥將一把自製長把刀放進車後備廂，還往兜裡揣了一把小刀，之後就駕車出門。小美趕快把情況告訴了母親和哥哥大力，大力怕小帥帶兇器來傷害家人，便給母親、小美各塞了一把菜刀，自己也將一把殺豬刀藏在門後。

當天23時許，小帥手持刀具闖進小美娘家，舉刀就向坐在門後的大力頭部劈砍過去，大力向前躲閃，刀把打在了大力的肩部，小美及其母親見狀與小帥廝打在一起。情急之下，大力從門後拿出殺豬刀照著小帥的腹部猛地連刺幾刀，隨後發現小帥身體靠在牆角處不動了，三人才清醒過來，大力隨即報警。

公安機關很快將小美、大力及其母親三人採取刑事強制措施。通過立案偵查，辦案檢察官反複查看案發當天的監控視頻、梳理涉案證據，又與公安機關辦案人員等溝通探討，最終達成一致意見——認定小美母子三人構成正當防衛，對小帥的死不負刑事責任。公安機關隨即撤銷了案件，並解除了小美和小美母親、大力的強制措施。

公安機關撤銷案件後，小帥的家屬對此案處理結果表示不滿，認為小美哥哥大力構成過失致人死亡罪，於是向樺甸市人民檢察院申請偵查活動監督，要求公安機關依法對大力立案偵查。檢察機關受理後調取涉案卷宗及關鍵性證據現場監控錄像等，提請檢察委員會研究討論，一致認為大力的行為屬於正當防衛，公安機關作出撤案決定完全正確。

承辦檢察官說，本案中，「不法侵害人小帥手持自制砍刀進入小美家後，無任何言語交流，直接朝著蹲坐在門後的大力的頭部劈砍去，大力俯身躲過去左肩部被砍，母子三人上前與小帥廝打，大力撿起事前準備好的殺豬刀捅向小帥，致使小帥死亡。此時，要求母子三人在面對小帥進屋就突然砍人的狀態下保持高度冷靜，繼續與小帥協商，實屬強人所難，雖造成小帥死亡，但大力行為符合特殊防衛的起因條件，致不法侵害人死亡的，依法不負刑事責任。」

（文中當事人均為化名）　　

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