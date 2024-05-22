站路邊被撞飛 川5人慘死輪下 警排除毒駕、酒駕

四川一名男子21日早上於行駛中失控撞上五名路人。(取材自微博)

四川一名男子21日早上行駛於武勝的國道，突然偏移方向撞上路邊5名行人，造成2人當場死亡，3人搶救無效死亡。事故還在進一步調查，警方初步排除原因為毒駕、酒駕。

據四川武勝公安局發布通報，21日早上7時左右，一名52歲孫姓男子駕車行駛於四川廣安武勝縣萬善鎮附近的350國道，與5名行人發生碰撞，2人當場死亡，3人搶救無效死亡。

一支網傳影片顯示，一輛白色自小客車原本始於道路中間，突然往外側飄移，衝向站在路邊的五位路人，車速之快將路人直接撞飛。另一支影片顯示該小客車前保險 桿全毀，有傷者倒在路上，或掉進路邊的水溝裡。

據貴州廣播電視台公共頻道「百姓關注」報導，事發地豎立著天平村標示牌，也是大家乘坐鄉鎮公車的招呼站。記者致電天平村村委詢問相關情況，工作人員稱該路段正在擴建。關於鄉鎮公車候車點的情況，工作人員未作更多回應。

綜合陸媒報導，中國近期發生多起小客車撞人意外。安徽黃山一名小女孩14日在商店門口外的人行道上玩耍，被一台小客車衝撞，經搶救後仍身亡；雲南海口2名老人12日被開上綠化帶的小客車失控撞上當場死亡；四川成都一輛小客車3月31日在幹道上朝非機動車道和人行道直衝，造成2人死亡、2人受傷。