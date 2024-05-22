哥想替亡妹看周杰倫 售票網卻要求「本人到場」 網罵翻

有男子想替代離世妹妹去看周杰倫演唱會，因票務爭議引發關注。（取材自微博）

天王周杰倫 近期在中國舉行「嘉年華」世界演唱會，一票難求。日前傳出有一名男子想代替買票後不幸離世的妹妹去看演唱會，提供相關死亡證明後，售票網站卻要求「需本人到場」，引發大批網友反彈，痛批「太不近人情了」。目前售票網站已協助辦理退票，票款也原路退回。

綜合媒體報導，一名王先生（化名）的妹妹買了6月1日周杰倫長沙演唱會門票，但妹妹卻在5月意外去世，王先生表示妹妹生前一直希望能去看周杰倫，因此他希望能替妹妹完成心願，因此向售票網站大麥申請更換觀演人。王先生依照對方要求提供妹妹的死亡、銷戶等證明，但最終卻依舊被拒絕，甚至被要求要由「妹妹本人前往」。

大麥客服指，6月1日周杰倫長沙演唱會而言，是要求實名制入場，無法換觀演人。對於是否可以退票，客服回應稱實名制無法退票，大麥作為票務代理平台不參與項目的退票規則制定及退票手續費收取。

「出示親人死亡證明大麥仍拒絕變更觀演人」消息曝光後，引發網友憤怒，相關詞條登上熱搜榜第一位。網友紛紛斥責「吃相太難看」、「規矩是死的，人是活的」、「不同意為何要求出示各種證明折騰人？」、「票是妹妹付了錢的，去世是不可抗力，售票方拒絕換綁觀演人不應該給個說法嗎？」

對此，大麥客服接到哥哥反饋後，表示沒有體會到哥哥希望幫助妹妹完成心願的心情，過程中多有疏漏，僅經簡單多方溝通後，改為免費退票處理，整個過程教條、死板，在哥哥悲痛的心情上再添傷害，最終是未能幫助哥哥完成心願，對此表示深深的歉意和萬分的慚愧。

資深媒體人胡錫進在微博 寫道，實名購票入場有利現場管理，更有利於阻止黃牛倒票。但幫助一個哥哥圓妹妹的心願，稍微多一點操作肯定是能夠做到的，也許辦事者害怕哥哥在撒謊，但哪個人會拿親人的死亡做如此廉價的使用？他還稱，「官僚主義不僅官方機構有，民營機構一旦染上它，也很傷人」。