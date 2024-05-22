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脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

中國新聞組／北京23日電
北韓年輕女子脫北後，恐在中國成為人口販賣的犧牲品；示意圖。(美聯社）
北韓年輕女子脫北後，恐在中國成為人口販賣的犧牲品；示意圖。(美聯社）

朝鮮在金正恩統治之下，經常傳出人民出逃消息。與朝鮮相鄰的中國除了有大量朝鮮勞工前往打工外，也成為眾多女性出逃的首選地。目前居住在中國東北的朝鮮女子多達數千至數萬人，其中許多人成為人口販運的受害者，甚至傳出「在公園站一整排」讓中國男性挑選的慘況。

根據「每日北韓」Daily NK總編高英起報導，來自北韓兩江道惠山的女子高枝恩（音譯）在90年代末兩度遭受人口販賣。

高枝恩透露，在脫北來到中國後，她們被會被帶到公園之類的地方，像商品一樣被排成一列，然後幾名男性就蜂擁而上，向「購物」一樣挑選他們喜歡的女性。當時的她別從選擇，如果不照辦，她可能就無法繼續待在中國。

吉林省松原市公安局，2月就以人口販賣嫌疑，緊急逮捕2名中國男子與1名脫北女子。法院判處2名男子有期徒刑3年、女子有期徒刑10年，3人已入監服刑。

報導指出，松原市公安局已經掌握了有數十名受害女性名單，以及「購買」脫北女性的中國男性名單。這些男性居住於且不同地區，松原市公安局已向各自居住地的公安單位請求協助，將可能會對他們處以重罰。與中國男子結婚甚至生子的脫北女性，也會被嚴格管理。

由於中國男性人口數多過女性，外界認為數眾多的脫北者女性將成為中國男性的伴侶。而此前也傳出有朝鮮脫北者來到中國後，反而與中國人合伙販賣同鄉脫北女性。

此前「全球權利合規協會」（Global Rights Compliance）曾發表報告稱，中國與朝鮮邊境有超過數十萬名的脫北女性，且其中70%到80%遭遇人口販賣問題。

為了避免被中國強制遣返回朝鮮遭受處罰，在中國的脫北女性只有低調隱忍過生活，因而導致人口販賣在脫北者間存在如此高比例。此前南韓統一部也曾譴責中國強制遣返脫北者是違反國際人權準則的嚴重侵權行為。

北韓 遣返 勞工

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