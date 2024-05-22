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27歲女穿吊帶登山失溫亡？江西景區喊冤：未購票又走禁區

中國新聞組／北京23日電
武功山景區傳出女遊客因山上天氣變化，導致失溫去世。（取材自極目新聞 )
武功山景區傳出女遊客因山上天氣變化，導致失溫去世。（取材自極目新聞 )

江西萍鄉武功山風景區一名27歲女遊客疑穿單薄的吊帶衣物登山，失溫去世。事發後，景區曾接到救援電話組織救援隊，但仍來不及救回女遊客。景區工作人員透露，該遊客並非像網傳「穿吊帶」爬山，她有穿上相應的長裙和衝鋒衣，但未購票，也未通過景區的核心區，走的是戶外徒步路線。

澎湃新聞報導，近日，有消息稱武功山風景名勝區一名女遊客穿著單薄登山，因山上天氣變化，導致失溫去世。

武功山風景名勝區管委會宣傳部門一名工作人員指出，確實有一名女生在19日上午登山，20日凌晨出事。事發後，景區接到救援電話，也組織了消防、應急及醫護人員的救援隊趕到現場救援，「但是很遺憾，沒有救回來」。

該名工作人員還稱，5月19日至20日，景區沒有接到有極端天氣的通知，「只是局部有一些小雨小風」。

這名工作人員透露，該女生未購票，也未通過景區的核心區上山，走的是戶外徒步路線。他稱，實際上，景區禁止通過這些戶外徒步路線上山。

新黃河報導，武功山景區工作人員回應稱，該名女遊客是一名戶外徒步愛好者，她本人稍微年輕一點，沒有太多戶外知識，保暖設備不是很充足，發生意外事情，景區第一時間派出了救援隊。

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