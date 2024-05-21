指鼠為鴨後「指豚為魚」 一級保護動物江豚困油汙被指青魚

一頭小江豚在油汙裡轉圈、掙扎（紅圈處）。（取材自央廣網）

除了「指鼠為鴨」，現在又有「指豚為魚」。中央生態環境保護督察組在暗訪時，看到一級保護動物江豚正在油汙中掙扎，江西九江廬山市有關部門人員卻說：「絕對不可能是江豚！它只是條大青魚。」

央視新聞報導，中央生態環境保護督察組日前集中通報典型案例。據了解，2022年至2023年，鄱陽湖內發現有5頭江豚死於漁網和魚線纏繞。

針對九江廬山市有關部門人員「指豚為魚」，督察人員糾正後，該人員隨即又說可能是黑魚或者水獺。經督察人員反覆說明，其終於承認這是一隻小江豚。

督察人員發現江豚的位置是九江港星子港區沙山作業區綜合碼頭建設現場。2024年3月督察組暗查發現，該工程正在進行疏浚作業。3月22日和24日，疏浚船只兩次發生漏油事故，建設單位江西省港口集團既未報告也未採取應急處置措施，放任油汙汙染周邊湖面。

人民日報評論指稱，「指豚為魚」暴露了幹部作風問題。因為不作為，對制度落實不到位，才出現問題。

中國環境報評論指出，放任油汙汙染周邊湖面，是對法律法規的漠視。而「指豚為魚」這種故作聰明、遮遮掩掩的做法，到頭來只能是搬起石頭砸了自己的腳。