我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦租霸 1年嚇跑3名分租客 房東興訟驅離

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

指鼠為鴨後「指豚為魚」 一級保護動物江豚困油汙被指青魚

中國新聞組／北京22日電
一頭小江豚在油汙裡轉圈、掙扎（紅圈處）。（取材自央廣網）
一頭小江豚在油汙裡轉圈、掙扎（紅圈處）。（取材自央廣網）

除了「指鼠為鴨」，現在又有「指豚為魚」。中央生態環境保護督察組在暗訪時，看到一級保護動物江豚正在油汙中掙扎，江西九江廬山市有關部門人員卻說：「絕對不可能是江豚！它只是條大青魚。」

央視新聞報導，中央生態環境保護督察組日前集中通報典型案例。據了解，2022年至2023年，鄱陽湖內發現有5頭江豚死於漁網和魚線纏繞。

針對九江廬山市有關部門人員「指豚為魚」，督察人員糾正後，該人員隨即又說可能是黑魚或者水獺。經督察人員反覆說明，其終於承認這是一隻小江豚。

督察人員發現江豚的位置是九江港星子港區沙山作業區綜合碼頭建設現場。2024年3月督察組暗查發現，該工程正在進行疏浚作業。3月22日和24日，疏浚船只兩次發生漏油事故，建設單位江西省港口集團既未報告也未採取應急處置措施，放任油汙汙染周邊湖面。

人民日報評論指稱，「指豚為魚」暴露了幹部作風問題。因為不作為，對制度落實不到位，才出現問題。

中國環境報評論指出，放任油汙汙染周邊湖面，是對法律法規的漠視。而「指豚為魚」這種故作聰明、遮遮掩掩的做法，到頭來只能是搬起石頭砸了自己的腳。

網友也批評，「欺上瞞下，糊弄慣了，不稀奇」、「現代社會竟然出現指鹿為馬的官員，上級組織部門該負什麽責任？」

中央生態環境保護督察組在距離鄱陽湖長江江豚省級自然保護區核心區2.7公里水面上，...
中央生態環境保護督察組在距離鄱陽湖長江江豚省級自然保護區核心區2.7公里水面上，發現一頭小江豚在油汙裡轉圈、掙扎。（取材自央廣網）

上一則

中國房價報復性上漲？ 網友多不看好

下一則

廣東女老師帶頭霸凌 要26學生打同窗 涉事師已被開除

延伸閱讀

暴雨釀災 閩籍船擦撞佛山大橋沉沒 4失聯

暴雨釀災 閩籍船擦撞佛山大橋沉沒 4失聯
暴雨釀災 一艘福州籍海船擦撞佛山九江大橋 4人失聯

暴雨釀災 一艘福州籍海船擦撞佛山九江大橋 4人失聯
江西「風雹災害」7人罹難 9.3萬人受災

江西「風雹災害」7人罹難 9.3萬人受災
疑小14歲男友劈腿 81歲婦放火燒他家

疑小14歲男友劈腿 81歲婦放火燒他家

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
成都一名男子4月底入手一輛長城汽車一款電動露營車，不到一個月就被車子的電動帳篷「卡脖子」致死。（圖／取自微博）

他買電動露營車不到1個月 遭「卡脖」慘死…車商這麼說

2024-05-15 12:13

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘