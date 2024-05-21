「憋瘋了」 湖北殺人犯裝啞20年終開口 因做這件事落網

湖北男子肖某20年前打死鄰居，流浪到福建靠拾荒維生，並假扮啞巴低調生活。圖為肖某被押解回襄陽。(取材自極目新聞)

湖北男子20年前因為爭執打死鄰居，他逃離家鄉後流浪到福建靠拾荒維生。為了避免露出破綻，男子假扮啞巴低調生活。本月初，他因為與人打架被警方揭發身分，被抓後他長舒一口氣嘆道：「憋了20年不說話，我都快憋瘋了。」目前，男子已被警方刑事拘留。

極目新聞報導，今年56歲的肖某是湖北襄城區歐廟大營村人，2004年5月22日與鄰居發生糾紛，用鐵鍬擊打對方頭部，導致鄰居搶救無效死亡。

當晚，肖某就離開家鄉。一個月後，肖某流浪到福建安溪縣一深山的農村，偽裝成啞巴，在福建安溪靠拾荒謀生。

20年來，肖某從沒有和家裡人聯繫過，肖某的家人也以為他早已去世。今年4月，襄城警方對歷年逃犯進行了研判，發現福建安溪一拾荒人與命案逃犯肖某的特徵吻合。

今年5月初，肖某和當地人打架，被警方帶走。警方發現這名拾荒人就是潛逃20年的肖某，試探與他對話，「你是湖北歐廟的嗎？」肖某竟然開口說話回答道：「是的。」

5月13日，肖某被警方帶回歐廟指認現場，雖然村里變化很大，但當年的作案地他仍清楚記得。5月18日，被湖北襄陽襄城警方刑事拘留的肖某面對民警詢問，鬆了一口氣說，「憋了20年不說話，我都快憋瘋了！」

襄城公安分局歐廟派出所副所長張智偉表示，因為肖某裝聾作啞，很少與別人交流，所以他才能夠一直躲在福建安溪縣。