女闖校園揮刀亂砍 江西小學2死10傷 網傳兇手是老師家屬

江西貴溪市發生校園持刀傷人事件，致2死10傷，有多名學童受傷倒地。（取材自微博）

江西貴溪市20日驚爆當地一小學發生持刀傷人案，有多名學生受傷，並有一名45歲的女疑犯被捕。據官媒央視新聞稍早通報，案件已造成2死10傷，目前傷兵救治、案件偵辦等工作正在進行中，警方未通報兇嫌犯案動機。

據央視新聞，江西省貴溪市公安局發布警情通報，2024年5月20日12時許， 江西省貴溪市文坊鎮明德小學發生一起持水果刀傷人案件，犯罪嫌疑人潘某某（女，45歲，貴溪市人）已被公安機關控制。

通報稱，案件造成六人受傷（其中二人經搶救無效死亡，四人無生命危險），另有六人在閃避中輕微擦傷。

在此之前，網傳訊息稱，江西鷹潭貴溪一小學發生傷人案，多名學生受傷，媒體相繼曝光有多名小學生倒地受傷流血，有人抱著受傷小孩搶救的畫面。當地網民當天在社交平台述及現場情况，據稱兇嫌首先刺傷校門保安員，隨後衝入校園，案發正值趁午休時間，校內保安未能第一時間制伏兇嫌，傷者多為小學低年級學生。網傳影片可見多名學童躺在地面不能動彈，身上及地面有血跡。案發後大批民眾聞訊趕到校園協助照顧傷者，將受傷學童抬上救護車。

接著，貴溪市人民醫院也證實，有受傷學生在該醫院接受治療，當地已經下發緊急通知，倡議捐血者積極捐血，用於小孩救治。據奔流新聞報導，當地民衆自發為傷者捐血，血站排起長龍。鷹潭市中心血站稱，貴溪、月湖捐血站晚上持續開放，附近停車場免費停車，方便民眾前往捐血。

不過，對於網路傳言「兇手是學校一名老師的家屬」等相關資訊，澎湃新聞報導稱，貴溪市文坊鎮派出所回應說正在調查，表示案件事發原因等已由貴溪市刑事偵查隊進行調查處理。關於兇嫌犯案動機網傳不同版本，有人稱兇嫌是該校教師的妻子到學校發洩不滿，亦有人指事關學生家長之間矛盾引發尋仇，還有傳言稱共有兩人犯案。當地警方表示正在調查，未能證實有關說法。

「我是中午聽到消息的，我感到非常恐怖，」一位不願具名的家長向英國廣播公司（BBC）表示。「我的孩子在五年級，還很小，不過已經安全地回到家了。學校什麼都不對我們說，什麼都藏著掖著。我要回去安慰孩子，也要問到底發生了什麼事情。 」 BBC採訪的另一位學生父親表示，「當然我們很害怕。家長群組裡，告訴大家孩子都安全，而且大門都已經鎖上，同時要求家長去接孩子。」

事件引起網友熱議，「太離譜了，為什麼現在大人想不開報復社會就拿小孩子開刀，砍小學生… 向這麼弱小的力量揮刀…保安怎麼會放她進去的啊？這種事如果安保嚴格一點也是可以避免的呀！」