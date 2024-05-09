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鴻茅藥酒案當事人：揭「瘡疤」換關注 直播賣書

中國新聞組／北京10日電
譚秦東現在的住所。（取材自上觀新聞）
譚秦東現在的住所。（取材自上觀新聞）

譚秦東近照。（取材自上觀新聞）
譚秦東近照。（取材自上觀新聞）

六年前，因為一篇質疑鴻茅藥酒是「來自天堂的毒藥」文章，讓譚秦東從醫師變成犯罪嫌疑人，身陷囹圄後一度陷入精神障礙。如今的他找工作碰壁、疾病纏身，迫於生活壓力，他開通直播賣書，他曾經想擺脫的「鴻茅藥酒事件當事人」標籤，用「瘡疤」換關注度，現在成為流量來源。

上觀新聞報導，譚秦東是原南方醫科大學第三附屬醫院麻醉醫師，2017年12月，譚秦東發了篇題為《中國神酒「鴻茅藥酒」，來自天堂的毒藥》的網帖，從心肌變化、血管老化、動脈粥樣硬化等方面，想說明鴻茅藥酒對老年人會造成傷害。

隨後，涉事企業以他惡意抹黑造成自身140萬元（人民幣，下同，約19.3萬美元）經濟損失為由報警。 2018年1月，內蒙古涼城警方以「損害商品聲譽罪」將他跨省逮捕。 2018年4月17日，譚秦東取保候審後，同年5月，譚秦東突發精神疾病。沒過幾天，譚秦東發道歉聲明，鴻茅藥酒公司同日發布聲明說，接受譚秦東本人所做的致歉聲明，並撤回報案及侵權訴訟。

譚秦東被捕前後對比圖圖片。（取材自封面新聞）
譚秦東被捕前後對比圖圖片。（取材自封面新聞）

鴻茅藥酒事件之後，譚秦東在北京接受了一段時間的精神治療。再次出現在大眾視野中，譚秦東已經告別了醫師崗位。雖然離開了醫師崗位，譚秦東還是堅持在網路上做醫學科普，還擁有了超過150萬的微博粉絲數。

譚秦東說，「我一直想努力回到正軌，但是回到正軌沒多久，去年11月的急性腎衰竭就直接把我推到了深淵」。

離開醫師崗位以後，譚秦東在三個月內住了四院。除了自己身患重病以外，譚秦東的女兒也被查出「多動症」，需要常年用藥，而他的妻子因為要全心照顧女兒也沒有太多收入。

很長一段時間裡，譚秦東靠大學同學接濟，他們甚至幫他交了醫保和社保，又為他介紹一些寫文案的活來勉強支撐。

在多個平台的帳號介紹中，他開始強調那個曾經被他視為瘡疤的標籤－「鴻茅藥酒事件當事人」。他說，「我已經無所謂，用它來換一些關注度，讓生活狀況可以改變一點」 。

重新帶上標籤後，圍繞著譚秦東所產生的話題熱度的確越來越高。他第一篇回憶性質的公眾號文章就有10萬閱讀量，現在抖音粉絲數也有18萬。流量確實為他緩解了收入上的燃眉之急。在文章裡，他開通了賣書連結。現在已經賣了將近3000套，收入近6萬元。

譚秦東和他的吉他。（取材自上觀新聞）
譚秦東和他的吉他。（取材自上觀新聞）

譚秦東現在每周會直播一次，他說這是為了給關心他的網友報平安。但他暫不考慮直播帶貨，「沒有那個鑑別能力，怕翻車」。

來源：封面新闻

醫保 抖音 微博

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