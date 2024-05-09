我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

泰可怕了…曼谷警闖飯店綁5中國遊客 付款才放人

記者林宸誼／綜合報導
泰國曼谷丁丹（Din Daeng）警察局日前公布一起針對中國遊客的綁架勒索案。目前泰國警方已鎖定11名涉案人員，其中包括多名泰國現任和前任警察。（取材自微博）
泰國曼谷丁丹（Din Daeng）警察局日前公布一起針對中國遊客的綁架勒索案。目前泰國警方已鎖定11名涉案人員，其中包括多名泰國現任和前任警察。（取材自微博）

泰國曼谷丁丹（Din Daeng）警察局日前公布一起針對中國遊客的假辦案真勒索案件。有中國遊客報案表示，嫌犯身分疑似是泰國警察綁架並勒索5名中國遊客。目前泰國警方已鎖定11名涉案人員，其中包括多名泰國現任和前任警察。

泰國「國家報」、「曼谷郵報」等泰媒報導，當地時間4月25日，這群犯罪團夥「自稱」是泰國員警，擅自闖入中國遊客居住的飯店房間，原因是這5名中國遊客違反相關法律，必須去警察局接受調查。

根據警方公布的監視器畫面顯示，犯罪成員共有11人，把中國遊客扣押後，分別帶往停在飯店外4輛汽車，並威脅他們如果刷信用卡支付贖金，將被判處7年監禁。隨後，犯罪成員提供二維碼，讓受害者支付加密貨幣，並轉入該犯罪成員的數位錢包中。

由於擔心被逮捕，被帶走的中國遊客聯繫在柬埔寨的中國朋友，把250萬泰銖（48萬人民幣、6.8萬美元）轉入犯罪集團的帳戶後才被釋放。

被綁架勒索的中國遊客4月29日前往警局報案，泰國警方立刻著手調查，於5月3日掌握相關證據，警方認為蘇姓中國人（已獲泰國籍）為犯罪團夥頭目，並對涉案者發出了逮捕令。值得注意的是，犯罪成員中包含多名泰國現任和前任員警。

泰國警方已將涉案的7名嫌犯逮捕歸案，並追捕3名在逃嫌犯，還有1名嫌犯的身分有待確認。警方已追回部分錢款，剩餘資金仍在追查中。

泰國 信用卡 貨幣

上一則

搞「死人房地產」？湖北小鎮強推公墓 老人堵路抗議

下一則

百度副總璩靜翻車背後…要求所有員工當網紅、否則離職

延伸閱讀

冒犯君主遭定罪 泰國民主人士判刑3年

冒犯君主遭定罪 泰國民主人士判刑3年
中國貨物鐵路直送馬來西亞 首列「中老泰馬」列車發車

中國貨物鐵路直送馬來西亞 首列「中老泰馬」列車發車
她流鼻血1周…醫生檢查嚇壞「鼻腔內有100多條蛆」

她流鼻血1周…醫生檢查嚇壞「鼻腔內有100多條蛆」
活字印刷店 曼谷僅存幾間

活字印刷店 曼谷僅存幾間

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26

超人氣

更多 >
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心