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中國藥販子拆解重組 「回流藥」危害大

中國新聞組／北京8日電
「回流藥」對中國醫保體系危害大。(央視截圖)
「回流藥」對中國醫保體系危害大。(央視截圖)

近期中國出現陪診員收取服務費，販賣門診掛號的黃牛行為，及「藥販子」向醫保參保人收購藥物，轉售給醫療機構圖利的違規行為，醫療機構再將這些藥物售予患者，成為「回流藥」，影響中國醫療品質。

中央社綜合中國媒體報導，為滿足老年人、行動不便人士、異地就醫病患等的陪診服務需求，中國過去幾年開始出現「陪診師」相關工作，但近期傳出陪診師販賣門診掛號等黃牛行為，擾亂醫療秩序。

法治日報報導，一名北京家長因女兒連日發燒、咳嗽，到住家附近的公立、私立醫院遍尋不著掛號即可診治的醫院，於社群平台上求助，有陪診師以人民幣500元（約69美元）販售掛號服務，讓家長質疑一般民眾就醫遇到掛號額滿等情況，是否與陪診員販賣掛號服務有關。

該報記者以患者家屬身分，聯絡七名自稱陪診師的網路帳號，提出想掛號北京知名醫院專家的門診，並提出隔日要就診的請求。即便當周的掛號全滿，陪診師還是表示提前留了掛號號碼，有特殊渠道能將患者資訊加入醫院就診系統，並收取600元當作專家掛號的服務費。

另外，北京青年報報導，近日出現不少「藥品回收人」，醫保參保人從定點醫療機構購買藥品，「藥品回收人」購買有關藥品後，轉賣給醫療機構、診所賺取價差，醫療機構再轉售給患者，也就是「回流藥」。

中國國家醫保局日前披露，有「藥販子」在拆解重組回流藥時，常混淆劑量規格、藥品種類，還有將過期藥、假藥換新包裝再賣給藥店等。

中國政府自今年開始加強打擊「回流藥」等醫保問題，日前一名「藥販子」多次使用11人的醫保憑證，在北京多家醫院虛假就醫、購買藥品，並將部分藥品出售獲利，最終被判刑。

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