阻梅大高速坍塌傷亡擴大 熱心司機攔車、摸黑拉出落谷乘客

事發時，現場燃起熊熊大火，並傳出爆炸聲。（視頻截圖）

廣東梅大高速公路在此次坍塌災害中，有多人在事發瞬間幸運脫險，是因為現場有熱心車主或司機在事發當時及時向後車預警，並涉險救起多名受困者。其中，熱心過路客劉永縉打著手電筒摸黑沿泥濘的斜坡，花了一個半小時救起三個大人、三個小孩，離開現場時身上全是泥漿；冷藏車司機則是將車堵住路並下車擺手示意，多輛後車因此減速才沒掉進塌陷處。

廣東梅大高速公路1日發生嚴重坍塌災害，造成多車摔落山谷。(取材自梅州網)

來源：青蜂俠

據梅州日報報導，1日2時許，在梅大高速駛向泉州的冷藏車司機王先生和妻子發現異常。王先生回憶，當時他們距離塌方路段約100多米，看到幾輛小車逆行駛來，「我趕緊降速打雙閃，有個大姐說前面道路塌陷起火了。我嘗試掉頭，冷藏車車身較長把路堵住了，後車都紛紛減速了，後來我把車回正，和妻子下車擺手示意讓後車停車。」

掉落梅大高速路塌陷段的車輛，正被吊掛起來。(視頻截圖)

熱心過路客劉永縉是福建龍巖永定人，梅大高速茶陽路段發生高速公路路面塌陷災害時，他正從工作地深圳趕回永定過節。「塌方發生時我就在後面不遠，看到車輛擁堵，我立即靠邊停車了解情況，同時趕到塌方現場，看到十多輛車掉下去。」他回憶說，當時大概是凌晨兩點半，滑落的車裡有受困群眾陸續走出，因為滑坡比較陡，受困人員比較難上來。

「當時我一隻手拿手機打著電筒，抹黑沿泥濘的斜坡走到事故點，有一些人從車裡爬出來了，我就一邊抱小孩、一邊扶大人，幫助他們轉移到安全的地方。」他不顧正冒大火的下方車輛，看到有人從車裡爬出來，立即扶著三個大人、抱著三個小孩轉移到安全的地方，其中最小的3歲。直到現場消防等救援力量充足才放心上來休息。凌晨4點他駕車離開，離開時身上已全是泥漿。

據澎湃新聞報導，位上了年紀的車主發現情況後，趕緊停車，並往回跑了數百米攔車，防止後面的車輛再發生意外。也有途經事發路段的車主在網上留言稱，多輛車從高速掉下去，現場聽到了爆炸聲；發現不對勁後，有車主停車，將後面的車攔了下來。

另據第一財經資訊，事故人員已經安排到了相關醫院救治，大埔縣所有鄉鎮的救護車都已經趕往現場參與救援。