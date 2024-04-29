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廣州紅衣女為情跳樓身亡 無辜路人被壓傷：本命年渡劫

中國新聞組／北京29日電
跳樓女子站在凳子上跨過護欄。(視頻截圖)
跳樓女子站在凳子上跨過護欄。(視頻截圖)

廣州一名女子想不開，在一間商場內從五樓往一樓中庭躍下，卻意外壓到另一名正在一樓逛街的女子，嚇壞周遭商場客人。跳樓的女子不幸當場死亡，所幸被壓傷的女子送醫後沒有大礙，她事後受訪時還稱，「大難不死，必有後福」。

綜合網易、廣州日報、大河報報導，一名紅衣女子日前在廣州南沙環宇城商場內跳樓輕生。根據商場監控影像，當天下午4時許，紅衣女子在商場五樓的中庭圍欄邊，先是靠近觀察，隨後搬來凳子，短暫試探後跨越護欄，墜落一樓。一名黑衣女子在一樓被紅衣女砸到，倒地不起，手捂頭部。商場工作人員見狀立刻上前處理，並通報救護。

跳樓女子搬來凳子。(視頻截圖)
跳樓女子搬來凳子。(視頻截圖)

跳樓女子一躍而下。(視頻截圖)
跳樓女子一躍而下。(視頻截圖)

經公安機關調查，跳樓的是一名52歲李姓女子，因感情問題情緒不穩，已當場死亡。對於女子跳樓動機，網路上還有傳言稱她是因為購置的多套房產爛尾，背負了高達400多萬元人民幣（約55.4萬美元）的債務，不堪重壓選擇輕生；但未獲證實。

穿紅衣的女子從5樓跳下身亡，被她砸中的黑衣女子也一度倒地不起，手捂頭部，顯然遭受...
穿紅衣的女子從5樓跳下身亡，被她砸中的黑衣女子也一度倒地不起，手捂頭部，顯然遭受重創。(視頻截圖)

而被壓傷的黑衣女子，事後也透過社群平台發聲，已經做了全身檢查，診斷出輕微腦震盪，也透露事發後曾短暫失憶，但她相信自己能克服難關，視此為生命中的一次考驗。她稱，今年是她的本命年，如果這是生命中必要的一劫，自己已經安全跨過了，並稱「大難不死，必有後福」。

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