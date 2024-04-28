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民警敲詐？警車進村廣播山東男「涉嫌嫖娼」 害他受辱又離婚

中國新聞組／綜合報導
視頻顯示，警車來回進村喇叭喊話，指名道姓稱李先生涉嫌嫖娼，沿途許多村民圍觀議論。(視頻截圖)
視頻顯示，警車來回進村喇叭喊話，指名道姓稱李先生涉嫌嫖娼，沿途許多村民圍觀議論。(視頻截圖)

山東省臨沂市郯城縣紅花鎮李先生稱，他去年9月被謝姓民警指控曾嫖妓，以為是詐騙沒在意，沒想到派出所兩度開警車進村鳴警笛、擴音指名道姓稱他涉嫖娼，搞得人盡皆知，還把傳喚證貼在他家大門，讓他受辱因此離婚，又稱花2、3萬（人民幣，下同）就能幫他擺平此案，不給錢就繼續傳喚，氣得他舉報民警敲詐。

華商報大風新聞報導，李先生35歲，是一名貨車司機。他說，2024年春節是他有生以來「最尷尬難堪的一個春節」。「大年初四那天，派出所的人開著警車用喊話器到我們村喊話，說我涉嫌嫖娼，我們全村都知道了。」民警用喊話器喊的是「×莊的李××涉嫌嫖娼！」

李先生稱自己沒有嫖娼行為，「就算我有，他們可以依法處理我，開警車到我們村指名道姓喊話說我涉嫌嫖娼，是對我人格的極大侮辱，讓我在村上抬不起頭做人。」

李先生表示，自己平時長時間在外地跑車，2023年9月下旬接到一個自稱郯城縣楊集派出所民警電話，要他去鄰鎮楊集鎮的派出所，李先生以為是詐騙就沒在意。幾天後，同村的左某聯繫到他，說他是楊集派出所謝姓警官的親戚，謝警官說他手頭有李先生的一個轉帳紀錄涉嫌嫖娼，並稱謝警官專門從縣公安局把這個案子要到所裡，「而且可以幫助處理」。

一段時間後，左某又來電稱警方要傳喚他，稱有一個2023年2月20日的轉帳紀錄，金額是500元涉嫌嫖娼。李先生稱，為了「了結」事情，他當時拿出5000元讓朋友幫助處理，然而，對方表達需要2、3萬才能解決。

隨後左某稱謝警官要求他自己回去處理。2023年10月下旬他從外地趕回郯城去了楊集派出所。「謝（警官）把我單獨叫到一個屋裡，說這事他會照顧我。」李先生說，自己當時稱不需要「照顧」，對方生氣走了。隨後自己被關在留置室近24小時沒有吃喝，次日早上放出。

「一個月後楊集派出所又給我打電話，說把傳喚證送到我家去了。」李先生說，「謝警官去了我家好幾次，把傳喚證貼在我家門上，還警告我媽不准揭掉。」李先生氣憤地說，2024年2月3日晚，謝警官再次到家中對其進行傳喚。到派出所後，把他固定在一個椅子上，威脅說不承認嫖娼還要傳喚15至16次的，這次自己再次被留置了20幾個小時後釋放。一個輔警要他除夕那天主動到派出所去，但他沒去，「他們就開著警車在我村上找我，用車裡的警務喊話器叫我的名字，說我涉嫌嫖娼。」

李先生說，2024年2月13日，派出所又去了兩輛警車到村裡再一次找他，在村子的主路上拉著警笛來回行駛叫著他的名字，說他涉嫌嫖娼。

左某則稱，謝警官是其表弟，也是楊集派出所的教導員。李先生確實給他轉過1500塊錢，他沒有收。自己也一直想不通：「他要是沒事，為啥願意拿錢解決？」

「我到縣公安局和紀檢委反映他（謝警官）涉嫌敲詐勒索我了。」李先生表示，自己並未嫖娼，而警方的多次傳喚均未向其出示足以證實其嫖娼的證據，警方的做法對其影響巨大，母親每天氣得睡不著覺，他羞於面見孩子，還與前妻離婚。對方曾託人找他希望協調解決此事，但他都沒有答應，「我不會和解的！」  

目前，民警謝警官沒有正面做出回應。郯城縣公安局督察大隊一名工作人員表示，「這事還在調查中，這需要一個過程。」但又稱他們沒有辦案權。

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