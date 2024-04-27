疫苗貪腐？「國藥疫苗之父」楊曉明在內4人被免人大資格

中國生物前董事長楊曉明因涉嫌嚴重違紀違法，遭中國全國人大常委會撤銷人大代表職務。（中新社資料照片）

中國全國人民代表大會常務委員會26日公告，楊曉明、韓樹旺、徐諾金、古正舉因涉嫌嚴重違紀違法，分別被其選舉單位罷免全國人大代表職務，四人依法代表資格終止，其中，有「國藥疫苗 之父」之稱的楊曉明的全國人大民族委員會委員職務相應撤銷。同日，中國證監會科技監管司司長、信息中心主任姚前涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。

綜合媒體報導，現年62歲的楊曉明是疫苗專家，2020年武漢爆發新冠疫情 ，楊曉明帶領團隊率先並研發生產國藥滅活疫苗，2020年9月獲評「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」榮譽稱號。他在中國生物董事長任內聲名大噪。

疫情期間，國藥與科興壟斷中國疫苗市場，並輸送到香港等境外地區。截至2022年8月，中國生物新冠疫苗年產能超100億劑，供應國內外35億劑。科興生物2021年淨利潤超過955億元人民幣。國藥集團中國生物未公開業績信息，但考慮到其出貨規模和獲批上市時間，市場預估國藥疫苗2021年盈利人民幣上千億元。

另外，全國人大常委會代表資格審查委員會的報告提到，韓樹旺因涉嫌嚴重違紀違法，3月28日被河北省人大常委會罷免全國人大代表職務。韓樹旺是航天投資控股有限公司董事長、黨委書記，早年長期在中國運載火箭技術研究院工作，曾任副院長。值得一提的是，運載火箭技術研究院院長王小軍今年1月29日也被撤銷全國政協委員資格。徐諾金是人民銀行出身，曾任中原銀行股份有限公司黨委書記、董事長，今年2月被查。古正舉則是四川南充市委書記，去年11月「落馬」。

另據自由亞洲電台報導，今年第一季度中紀委查獲並處理官員逾15萬人次，其中被立案的省部級和廳局級官員約1000人，基層官員和村委會主任3萬多人，而被「批評教育」者超過35萬人。值得關注的是，被稱為「群眾性組織」的村委會主任首次被納入中紀委查處名單。