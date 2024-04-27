我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024矽谷指數報告出爐 亞裔買房實力強

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

福建老婦大雨中接孫女 疑被水庫洩洪沖走 廣東肇慶1家3口被活埋

中國新聞組／廣州27日電
福建祖孫兩人被疑因水庫洩洪引發的洪水沖走，外孫女獲救，老婦失蹤。(視頻截圖)
福建祖孫兩人被疑因水庫洩洪引發的洪水沖走，外孫女獲救，老婦失蹤。(視頻截圖)

福建、廣東兩省近日暴雨成災，福建一名婦人在接孫女放學途中被疑因水庫洩洪引發的洪水沖走，孫女被沖到路邊獲救，婦人已失蹤四天，不過官方否認是洩洪造成。強降雨並使廣東省肇慶市一家三口因山體滑坡在家中被活埋死亡，粵北文旅小鎮韶關「孤島」江灣鎮也在山洪下遭受重創。但截至目前，兩地官方都尚未公布死傷及失聯者人數。

綜合報導，中央氣象台昨天清晨6時發布暴雨藍色預警，福建東南部、廣西中北部、廣東中東部等地部分地區有大到暴雨，廣東東南部等部分地區有大暴雨。上述部分地區伴有短時強降水，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。廣東多地出現降雨、短時大風和小冰雹等強對流天氣，昨天7時至9時，深圳共記錄到1699次閃電，雷電密集。

福建省莆田市一名61歲婦人4月23日接小學一年級孫女放學時突遇洪水，祖母當時背著孫女涉水而過，手上還拿著孫女的書包和雨傘，疑因淹水過高看不清路況，兩人跌入下水道。孫女被大水沖到路邊被路人救起，祖母則被洪水沖走四天仍未尋獲。家屬研判可能已被沖到下游，流向大海。

仙遊縣度尾鎮政府一工作人員說，目前消防、公安、藍天救援隊和一些群眾都在找，還沒找到婦人。網上有評論稱是因為水庫洩洪導致事發的說法不屬實，「如果是洩洪，都會提前挨個村去通知的，當天確實下了很大的雨。」

強降雨已致廣東肇慶市三人死亡，一位江先生表示，4月21日凌晨，雨水把泥土沖散發生山體滑坡，巨石滾落砸穿房屋，水和泥巴沖入房屋，爺爺奶奶和妹妹被掩埋，三人被救出時已無生命體徵。

另據澎湃新聞報導，粵北文旅小鎮韶關江灣鎮在4月下旬遭山洪突襲重創，又因村莊村民持續斷聯超過36小時。居民說，當地4月19日起出現來勢洶洶的降雨，有人收到官方預警，有的在暴雨當日才收到，有人收到預警卻未撤離，隨後幾日即遭遇山體滑坡、房屋垮塌、斷水、斷電、斷網等，淹水一度深達二米。除一名救援隊員在洪災中去世，江灣鎮至少還有一位居民遇難。災民對當地發生山體滑坡都感到意外。

據韶關日報報導，罹難的救援人員劉永嘉20日當天休假，仍在接到通知後去勘察塌方情況，沒想到才往山上跑沒有半分鐘就遇山體滑坡，人被掩埋在了其中不治。居民張宏說，知道鎮上下大雨會發洪水，但沒預料到今年會有山體滑坡。以前鎮上老人說，下大雨就往山上跑，但這次山顯得危險。「我們在這個山清水秀的地方住，以前沒怕過，現在才知道怕。」

福建祖孫兩人被疑因水庫洩洪引發的洪水沖走，外孫女獲救，老婦失蹤。(視頻截圖)
福建祖孫兩人被疑因水庫洩洪引發的洪水沖走，外孫女獲救，老婦失蹤。(視頻截圖)

暴雨 洪水 洪災

上一則

西藏流亡政府：與中祕密接觸年餘 不預期有突破

下一則

中法建戰區海上與空中對話機制 習出訪前談空巴大單

延伸閱讀

廣東暴雨還沒完...肇慶1家3口被活埋亡 深圳2小時閃電1699次

廣東暴雨還沒完...肇慶1家3口被活埋亡 深圳2小時閃電1699次
習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息
廣東雨下瘋了...深圳黑雲壓城、1秒入夜 長江中下游恐大洪水

廣東雨下瘋了...深圳黑雲壓城、1秒入夜 長江中下游恐大洪水
近百年一遇洪水… 廣東連日暴雨4死10失聯 轉移11萬人

近百年一遇洪水… 廣東連日暴雨4死10失聯 轉移11萬人

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
王女士露營生活照。（取材自經視直播／受訪者供圖）

36歲山東女存300萬提前退休：每月利息八、九千 花不完

2024-04-19 10:30
朱女士。（取材自微信）

上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決

2024-04-20 09:30
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14

超人氣

更多 >
習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式