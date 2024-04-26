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習近平會見布林肯:中美應該求同存異 而不是惡性競爭

「東郊到家」按摩 女技師竟「摸下體」色誘男客人「加鐘」

中國新聞組／北京26日電
趙先生提供的視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)
趙先生提供的視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)

中國專門提供按摩推拿服務的平台「東郊到家」近日積極準備上市，但卻再度傳出「涉黃」問題。江蘇一名男客人投訴，他使用東郊到家App預約按摩服務，一名女技師上

門後卻擅自撫摸他的私處要求他「加鐘」。對此，平台目前僅退款，並未做其他處置。

綜合新民周刊、瀟湘晨報報導，江蘇的趙先生（化姓）表示，4月初他工作出差，在下榻的酒店透過東郊到家預約了中式推拿服務。女技師在按摩結束後，突然趴在他身上，撫弄他的私處，要求他「加鐘」。趙先生拒絕後，女技師馬上接下一單離開了。

趙先生提供的視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)
趙先生提供的視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)

事後，趙先生要求東郊到家退費且賠償。「這個技師按摩輕飄飄的，沒有讓我享受到正常的按摩服務」，他說，「按摩快結束時實施騷擾，冒犯到我了。如果我沒有把持住，那就是觸犯法律了」。但目前平台僅退款給趙先生，並稱會將情況回饋給相關工作人員，未做其他處理。

東郊到家上個月就曾被媒體點名「涉黃」，只要客人加鐘，有的女技師就會提供色情服務，「只要錢到位，啥服務都能做到」，曾有女技師表示，一個月賺了6萬多元人民幣（約8317美元）。而平台廣告也刻意強調貌美女技師，搭配「24小時、隨叫隨到、上門」等字眼，被認為是「擦邊廣告」。

東郊到家的廣告牌。(取材自瀟湘晨報)
東郊到家的廣告牌。(取材自瀟湘晨報)

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