甘肅女護士假扮「高富帥」網戀 女演員為她騙男粉絲錢

女護士假扮高富帥所使用的「陸子琪」照片。(取材自看看新聞Knews)

上海一名女演員孫冉冉（化名）涉嫌以經濟困難等理由，詐騙兩名透過網路直播認識的男子，孫冉冉落網後，警方查出原來她是為了籌錢給另一名「高富帥男網友」。但警方循線找到這名「男網友」後，才發現他的真實身分是女生，「高富帥」人設全是假的，用了相似的手法詐騙孫冉冉。

據「看看新聞Knews」報導，受害人胡文（化名）去年底報案稱，自己透過網路直播與孫冉冉認識，為了追求對方，他時常送給女方昂貴的虛擬禮物。兩人逐漸熱絡後，孫冉冉開始向他謊稱家人遇到經濟困難，陸續向他借了240萬元(人民幣，下同，約33.3萬美元)。而女方總是用各種藉口沒有還錢，讓胡文決定報案。

女演員是詐騙受害人，同時也是加害者。(取材自看看新聞Knews)

另外一名受害人喬遠航則表示，自己借給了孫冉冉88萬元，而女方也是告訴他類似的理由。

報導稱，孫冉冉落網後，稱自己是為了籌錢給「男粉絲」陸子琪。她說，陸子琪身家過億，擁有豪車和大莊園，且極為慷慨，常常送她昂貴的虛擬禮物。兩人熱戀後，陸子琪開始用要幫朋友還賭債、動用家庭帳戶需要走後門打點費等理由，向她借錢。孫冉冉稱，她為此花掉了自己與父母的積蓄，還向朋友借錢，最後甚至借了巨額網貸，但仍然不夠，於是也開始向其他粉絲騙錢。

女護士假扮高富帥，操控女演員賣慘詐騙。(取材自看看新聞Knews)

這名富二代「男粉絲」，最後在甘肅 落網，但本人其實是一名叫喬楠（化名）的女護士。喬楠稱，因為自己沒朋友，所以在網路上假扮高富帥，到處送女直播主虛擬禮物，以換得她們的關心。但等孫冉冉等女主播要求與她線下見面時，她就開始編造「被人拘禁，需要拿到和母親聯名帳戶裡的錢才能見面」等理由，一方面拖延拒絕見面，另一方面向女主播詐騙錢財。