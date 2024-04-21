廣東、廣西、江西豪雨山洪 千人越野賽驚險逃生

江西淹水。(央視截圖)

廣東、廣西、江西等地昨出現暴雨 ，共30條河流發生超警洪水 ，連江幹流將現超50年一遇洪水。廣東因此將防汛應急響應連升兩級至Ⅱ級，廣州、惠州、清遠、韶關都出現雨災。多地道路浸水嚴重，山洪湧上高速路，高鐵車廂也進水，陸空交通都受影響。不過即使天氣惡劣，廣東肇慶昨仍舉辦越野賽，致1250名選手半路遭遇多處山洪暴發，靠著互救才驚險逃生。

廣東多地連日暴雨，但「2024肇慶鼎湖山100越野賽」仍照常在昨天清晨7時鳴笛起跑。有選手在網上發文稱，100公里鼎湖山越野賽關門時間30小時，7時起跑後，中午12時出現雷暴。選手不僅要在泥濘山路中躲避狂風暴雨，還有多人遇山洪，被困在水流湍急的河道裡，需要互助救援。1250名選手驚險逃生，但直到肇慶下午1時31分發布雷雨大風橙色預警後，組委會才中斷賽事。

廣東千人越野賽遇暴雨山洪，選手驚險逃生。(視頻截圖)

對此，2024肇慶鼎湖山100越野賽組委會發布通告稱，下午1時31分，肇慶預警信息發布中心發布雷雨大風橙色預警。為保障參賽選手人身安全，1時32分，賽事組委會果斷啟動熔斷機制，中斷賽事。下午5時，所有參賽選手均順利抵達安全區域。沒有收到參賽選手GPS報警求助。

據新京報報導，廣東、廣西、江西等地昨出現大到暴雨，局地特大暴雨。截至20日14時，廣東、江西共30條河流發生超警洪水。中央氣象台預計，未來三天，廣東、廣西、湖南、江西、福建、浙江等地有暴雨災害中高風險。據水利部消息，未來24小時，廣西桂江、廣東賀江等暴雨區內部分河流將發生超警以上洪水。廣東北江將發生2024年第2號洪水。

在各地降雨情況方面，北江流域全線上漲，廣東省全省有32個水文站超過警戒水位；廣西東安江、富群水、大寧河等4條河流5個站已出現超警0.07到1.2米的洪水。廣西水文中心20日下午5時發布洪水藍色預警，提醒相關地區需加強防禦強降雨引發的山洪、地質災害和城鄉漬澇及雷暴大風、冰雹等強對流天氣危害。江西發布暴雨橙色預警信號，定南縣部分地區出現積水內澇；贛州市已有17個鄉鎮受災，受災人口4373人，農林牧漁業損失390萬元人民幣(約53.8萬美元)等。