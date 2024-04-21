我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

廣東、廣西、江西豪雨山洪 千人越野賽驚險逃生

中國新聞組／北京21日電
江西淹水。(央視截圖)
江西淹水。(央視截圖)

廣東、廣西、江西等地昨出現暴雨，共30條河流發生超警洪水，連江幹流將現超50年一遇洪水。廣東因此將防汛應急響應連升兩級至Ⅱ級，廣州、惠州、清遠、韶關都出現雨災。多地道路浸水嚴重，山洪湧上高速路，高鐵車廂也進水，陸空交通都受影響。不過即使天氣惡劣，廣東肇慶昨仍舉辦越野賽，致1250名選手半路遭遇多處山洪暴發，靠著互救才驚險逃生。

廣東多地連日暴雨，但「2024肇慶鼎湖山100越野賽」仍照常在昨天清晨7時鳴笛起跑。有選手在網上發文稱，100公里鼎湖山越野賽關門時間30小時，7時起跑後，中午12時出現雷暴。選手不僅要在泥濘山路中躲避狂風暴雨，還有多人遇山洪，被困在水流湍急的河道裡，需要互助救援。1250名選手驚險逃生，但直到肇慶下午1時31分發布雷雨大風橙色預警後，組委會才中斷賽事。

廣東千人越野賽遇暴雨山洪，選手驚險逃生。(視頻截圖)
廣東千人越野賽遇暴雨山洪，選手驚險逃生。(視頻截圖)

對此，2024肇慶鼎湖山100越野賽組委會發布通告稱，下午1時31分，肇慶預警信息發布中心發布雷雨大風橙色預警。為保障參賽選手人身安全，1時32分，賽事組委會果斷啟動熔斷機制，中斷賽事。下午5時，所有參賽選手均順利抵達安全區域。沒有收到參賽選手GPS報警求助。

據新京報報導，廣東、廣西、江西等地昨出現大到暴雨，局地特大暴雨。截至20日14時，廣東、江西共30條河流發生超警洪水。中央氣象台預計，未來三天，廣東、廣西、湖南、江西、福建、浙江等地有暴雨災害中高風險。據水利部消息，未來24小時，廣西桂江、廣東賀江等暴雨區內部分河流將發生超警以上洪水。廣東北江將發生2024年第2號洪水。

在各地降雨情況方面，北江流域全線上漲，廣東省全省有32個水文站超過警戒水位；廣西東安江、富群水、大寧河等4條河流5個站已出現超警0.07到1.2米的洪水。廣西水文中心20日下午5時發布洪水藍色預警，提醒相關地區需加強防禦強降雨引發的山洪、地質災害和城鄉漬澇及雷暴大風、冰雹等強對流天氣危害。江西發布暴雨橙色預警信號，定南縣部分地區出現積水內澇；贛州市已有17個鄉鎮受災，受災人口4373人，農林牧漁業損失390萬元人民幣(約53.8萬美元)等。

在交通方面，廣州鐵路鐵路部門於21日12時前，對途經京廣鐵路韶關境內普速列車繼續採取停運和折返運行措施，並於21日10時至18時停運部分途經京九鐵路普速列車；廣東部分鐵路區段臨時封鎖，韶關多條國道省道交通中斷。廣州白雲機場出現航班大面積延誤或取消，截至昨天中午延誤一小時以上仍未執行出港的客運航班為105班，機場各大航空公司退改簽櫃台前擠滿人潮。

廣東20日出現暴雨。(央視截圖)
廣東20日出現暴雨。(央視截圖)

暴雨 洪水

上一則

中駐加大使突離任返京...加拿大外長訪華前奏？

下一則

「坐高鐵睡著了」…舊金山市長訪上海 盼加州也有中高鐵

延伸閱讀

阿聯暴雨釀至少4死 杜拜國際機場逾千航班取消

阿聯暴雨釀至少4死 杜拜國際機場逾千航班取消
美在菲律賓部署戰斧飛彈 中軍事專家：威脅台灣與廣東

美在菲律賓部署戰斧飛彈 中軍事專家：威脅台灣與廣東
2緬甸妙齡女千里迢迢到江西想嫁土豪 翻車後卻被喊「留下來」

2緬甸妙齡女千里迢迢到江西想嫁土豪 翻車後卻被喊「留下來」
扮和尚潛逃23年 浙殺人犯變寺廟住持 還生兒育女

扮和尚潛逃23年 浙殺人犯變寺廟住持 還生兒育女

熱門新聞

北京半程馬拉松出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。(擷自YouTube)

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

2024-04-14 14:00
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30
網傳徐萌外出行頭驚人，手上還拎著高檔皮包。（取材自微博）

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

2024-04-18 08:30

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難