刻意隱瞞？西安地鐵試車追撞 2天後公布1死2傷

西安地鐵10號線18日接近午夜試車時，因現場試驗人員處置不當導致車輛追撞，車體變形嚴重，官方通報未提有無人員傷亡。（取材自微博）

中國陝西省西安市安全生產委員會辦公室21日凌晨通報，西安地鐵 10號線4月18日23時50分許，在進行試驗路線車輛型式試驗時，因車輛公司調試人員操作不當，發生車輛追尾（追撞）事故，造成該公司試驗人員1人不幸身亡，2人受傷。

事實上，19日，網上就有這起事故的相關傳聞。網上流傳的圖片顯示，這輛列車車頭嚴重受損，但官方嚴密封鎖消息，不僅當地沒有任何媒體報導這起事故，一些網友發布的相關圖片與訊息也遭封鎖。

湖南瀟湘晨報20日上午10時許就此事致電西安市政府、高陵區政府、高陵區應急管理局，工作人員均表示未接到相關事故報告。

瀟湘晨報指出，當日上午，該報記者曾多次致電西安市交通運輸局多個部門，以及西安市軌道交通集團有限公司公開電話、運營服務熱線，但均無人接聽。

20日上午11時多，瀟湘晨報記者就此事再次致電西安市應急管理局值班電話，工作人員表示，有處理此起突發事故，但處理主體還是西安市軌道交通集團。該報記者隨後又致電西安多個相關部門，依然無法獲知事故造成的傷亡情況。

直至20日下午，西安中車長客軌道車輛公司才發布通報證實此一事故，但僅簡單表示因現場試驗人員處置不當導致車輛追撞，事故發生的詳細原因正在調查分析中，但通報依舊未提及有無人員傷亡。

央視新聞21日清晨才報導，西安市安全生產委員會辦公室於21日凌晨通報，這起事故造成試驗人員一死兩傷，事故屬安全生產責任事故。事故發生後，西安市已成立事故調查組展開深入調查。

報導稱，西安市安委辦要求西安市軌道交通集團要加強安全統籌管理，車輛調試方西安中車長客軌道有限公司要履行好主體責任，規範操作流程，認真舉一反三，杜絕此類事故再次發生。

西安地鐵10號線於2020年7月1日開工建設，一期工程全長約34公里，設計最高時速達100公里，原預計今年9月通車。