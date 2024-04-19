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曾在中坐牢逾6年…日諜在台灣出書 揭中國2外交官涉案

中國新聞組／北京19日電
日中青年交流協會前理事長鈴木英司因間諜罪在中國關押逾6年，他著作「被中國拘禁的2279日」揭發中國2外交官涉案細節。(取材自臉書)
日中青年交流協會前理事長鈴木英司因間諜罪在中國關押逾6年，他著作「被中國拘禁的2279日」揭發中國2外交官涉案細節。(取材自臉書)

日中青年交流協會前理事長鈴木英司因間諜罪在中國大陸被判刑6年，關押6年3個月後於2022年10月刑滿返回日本。他將關押期間的遭遇寫成「被中國拘禁的2279日」一書，中文版近期在台灣出版。鈴木英司在書中除繼續為當年自己被入罪喊冤，也披露了兩名中國大陸外交官的涉案情節。

據聯合新聞網「轉角24小時」與港媒報導，2016年7月，從事日中友好活動30年的日中青年交流協會前會長鈴木英司，赴中時被北京國家安全局以「間諜罪」拘留，罪行是被法院認定接受日本間諜組織代理人的任務，長期蒐集並提供中國國家情報，並被名為「監視居住」方式監禁7個月、審訊、逮捕、審判、24小時監視。在監視居住和監禁共計6年3個月後，在2022年10月11日刑滿返回日本。

他著書「被中國拘禁的2279日：親中派日本人被當成間諜，被逮捕、監視居住、審訊、監禁……的親身見證」是這段日子的回憶與見證，書中揭露了中國駐日本大使館前公使銜參贊湯本淵、駐名古屋總領事館前總領事葛廣彪也涉案的部分情節。

據附錄的北京市高級人民法院刑事裁定書，北京市第二中級法院判決認定，2010年至2016年間，鈴木英司藉助其對華友好人士的身分，在中國大陸境內外與相識多年的湯本淵、葛廣彪等人頻繁接觸，通過面談等方式，刺探中方對日政策和其他外交政策、高層人士動向、關於釣魚島和防空識別圈的政策措施、中朝關係等方面的情報訊息，並提供給特定人士。

判決指出，2013年12月4日，鈴木英司與湯本淵在北京市朝陽區大郊亭附近的大粥鍋餐廳面談，從湯本淵處刺探到中朝關係情報，認為鈴木英司行為已構成間諜罪，屬情節較輕。

不過鈴木英司否認犯罪，認為自己只是在和湯本淵聊天時提到「金正恩處決其姑丈張成澤一事」，提出上訴但被高院駁回。鈴木英司並提及葛廣彪在檢察官開審時曾提供證言稱：「和他（鈴木英司）往來到後來，我覺得他的問題是帶有目的性，而非朋友間的閒聊，我也有所覺悟。」鈴木英司當時指葛廣彪此番「證言」是謊話。湯本淵、葛廣彪則被另案處理，可能已被判刑。

公開資料顯示，湯本淵是貴州人，政治學博士，長期在共青團中央工作，曾任全國青聯副秘書長，2009年赴日擔任公使銜參贊。葛廣彪，山東濟南人，曾任駐大阪副總、駐日本大使館參贊等職，2014年1月任駐名古屋總領事，2016年8月卸任。

日本 間諜 大使館

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