遷墓心痛一幕 抗日烈士緊握年輕女照片 河北官方取DNA尋影中人

河北省滄州市肅寧縣雪村戰鬥烈士墓出土的烈士遺物，一名年輕女子被烈士握在手中放於胸前。（取材自新京報）

河北省滄州市肅寧縣近日對縣內窩北鎮窩北村抗日烈士遺骸進行遷墓發掘時，發現一張夾在鏡子中的年輕女子照片，該女子清秀端莊，而鏡子被一位烈士握在手中，放於胸前，這個場景讓在場人士看了「震撼又心痛」。該縣官方表示，已提取部分烈士遺骨的DNA ，將開展為烈士尋親工作，希望為這位烈士找到犧牲前彌留之際最牽掛的影中人。

據新京報報導，窩北村村西有一座82年前的烈士墓，墓前碑上記錄了「雪村突圍戰」的大致經過，平日由當地村民自發照看維護。今年4月9日起，肅寧縣退役軍人事務局計畫將此墓遷至肅寧烈士陵園，加強零散烈士設施管理。

4月10日，工作人員在第31號烈士墓一層層梳理烈士遺骸時，一名工人先發現了頭蓋骨，順著往下挖，發現了肩膀、肋骨，工人一點點掃去遺骸上的土之後，一具完整的烈士遺骸顯露出來。。

肅寧縣退役軍人事務局優撫科科長王雅倫回憶，這位烈士的兩隻胳膊交疊著搭在胸前，胸前放著一個物件。工作人員拿出來後，發現是一枚小鏡子，而在鏡子背面，夾有一張年輕女子的照片。工作人員立即進行了現場拍照，後將照片封存到密封袋中。

王雅倫趕到烈士遺骸發掘現場，接過那張照片，看到了一張清秀端莊的女孩面龐。「震撼，心痛。」王雅倫描述自己的第一感受，隨即更複雜的情感湧上心頭，無法用語言形容。

他們推斷，在這名烈士犧牲前的彌留之際，拿著最牽掛的人的照片握在手裡，捧在胸前。近幾日，王雅倫跟媒體和其他的人講述了很多遍發掘的經歷，但每次說到此處，都會哽咽。

王雅倫介紹，滄州市公安局已經採集了此名烈士遺骸的DNA，後續將通過中華英烈網，公布數據和照片，為烈士尋親。

窩北村村民們也對這座烈士墓懷有感情。王雅倫表示，不知道這裡埋葬了多少名烈士，也不知道這些烈士的名字，「只知道是八分區30團、23團3營，以及警備團的戰士。」據村裡老人講述，當時是村民偷偷地用門板、炕席埋葬了這些烈士，「一開始是一個炕席捲一個人，後來是半個炕席捲一個人。」

很多人的遺骨摞在一起，這也使得烈士遺骨的發掘和認定工作艱難，「大部分遺骨都不完整。」82年過去，工作人員只在墓中發現了少數烈士遺物，包括被泥土裹住的帽徽、喝水的茶缸、生鏽的扣子、遺留的子彈等。

4月14日，烈士墓的遷移工作完成。王雅倫表示，部分完整烈士遺骨已被提取DNA，以便進入DNA庫，幫他們尋找家屬。「烈士犧牲的時候都很年輕，如果後人有意識尋找，會容易很多，但如果沒有後人，尋找的難度更大。」