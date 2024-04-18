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徐州無業男長期家暴妻子 還殺了3歲遲緩兒

中國新聞組／綜合報導
夏女士發展遲緩的3歲兒子歡歡被生父殺害，她自己則長期被家暴。(取材自大皖新聞)
夏女士發展遲緩的3歲兒子歡歡被生父殺害，她自己則長期被家暴。(取材自大皖新聞)

江蘇徐州一名28歲夏姓女子近日向媒體泣訴，自己3歲的兒子因發育遲緩被夫家嫌棄、冷落，甚至慘遭生父殺害，自己也經常被無業在家的丈夫家暴、被趕出家門，甚至因丈夫背上龐大貸款

在江蘇連雲港娘家的夏女士，17日對大皖新聞表示，兒子歡歡被害時3歲10個月，而兇手是歡歡的生父劉某。連日來，夏女士痛不欲生。

夏女士和歡歡父親同齡，2018年時，兩人經朋友介紹認識，相處時間不長就結婚了，「談的時間也不長，了解得也不深。」

不料他們的兒子歡歡被診斷為全方位發育落後、發育遲緩後， 為給孩子康復，夏女士在徐州市兒童醫院附近租了房子，她一直堅持給歡歡康復，歡歡3歲時已經會走路了，也偶爾會喊「媽媽」 ，但是很難交流，「和孩子交流他是聽不懂的，但是我從來沒嫌棄過他，一直堅持給他康復，每天帶他出去，希望有一天我的歡歡和正常的孩子一樣。」夏女士說。

夏女士稱因為歡歡發育遲緩，丈夫家想放棄，「孩子奶奶一直說要放棄孩子，說不要在孩子身上花錢康復了。」

夏女士稱丈夫不僅不負起責任，還嫌棄孩子，三天兩頭不務正業，這令夏女士很無助，「他基本上都是躺在家裡面，白天在家從早睡到晚，晚上去網咖上網。 」連菜燒好了都要端給他吃，「有時菜燒鹹了，還遭受他一頓毒打。」

夏女士稱，不僅如此，丈夫劉某還靠借款借貸為生，「在我手機裡也套出來了很多貸款，讓我向我的親戚、朋友借了很多錢，後來他都不還。」夏女士稱自己被逼得沒辦法了，「他躺在家裡睡覺，我就說我出去上班，你帶著孩子，我出去賺點錢，把我朋友錢還了。」

夏女士稱她長期被丈夫家暴，「每次家暴後，把我推出家門把我趕走，也不讓我帶走孩子。」夏女士說：「我帶著孩子也沒有還手的能力，他1米8，我1米6，為了不讓孩子受到傷害，我只能任他打。」

夏女士回憶，今年1月下旬，她被丈夫家暴之後趕出門。1月31日晚，歡歡生父劉某連夜趕到夏女士娘家，「當晚，他跪在地上說孩子沒氣了。」

「歡歡是1月31日被生父殺害，是被他親生父親故意剝奪了生命，經法醫鑑定結果核實：歡歡屍檢符合被他人摀致口鼻導致機械性窒息死亡。」夏女士悲傷地說。

據報導，殺子事件發生後，劉某已被公安機關帶走。

家暴 貸款

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