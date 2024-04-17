被懸賞通緝？500萬粉網紅「撞臉」命案逃犯驚嚇：不是我

內蒙一名網紅撞臉命案逃犯，急忙開直播澄清「不是我」。(取材自極目新聞)

內蒙古錫林浩特市公安局15日發布追緝，懸賞20萬人民幣(約2.8萬美元)通緝 2006年殺人案的兩名嫌犯，其中一名嫌犯模擬畫像神似一名有500萬粉絲的網紅，紛紛打電話給公安局提供線索，急得該網紅忙澄清：「真的不是我！」目前警方正在核實。

極目新聞報導，公安局通告稱，錫林浩特市南廣場西側會展中心2006年8月2日下午4時許發生一起命案，兩名嫌犯持刀刺死被害人王永東後逃離現場，兩名嫌犯當時均為20歲左右，沒有姓名；提供線索破案的民眾，將獎勵20萬元。

通告附有兩名嫌犯的模擬畫像，其中嫌犯A瘦長臉、短髮，犯案時身穿白色半袖、深藍色牛仔褲、戴墨鏡；網友發現與一名擁有500萬粉絲的直播主十分相似，紛紛在評論區@了該直播主。

撞臉網紅喊冤「真的不是我」，自己看到畫像後也驚訝「簡直是照著我現在模樣畫出來的」，但是他2006年上半年他人在上海，下半年在大連，根本不在內蒙。直播主因此開了直播，「要是不澄清，大家真以為是我了」，並提供了一張他2006年拍攝的照片，顯示不同時空的他外表變化明顯。

據報導，該網紅1987年出生，是內蒙古呼倫貝爾鄂倫春自治旗人，1996年他9歲，跟隨父母離開老家到河北邯鄲生活。