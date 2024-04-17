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北京半馬奪冠者何杰遭調查 非洲選手自稱「領跑員」

湖北男竊533件金飾價值333萬 警跨5省26縣市偵破

中國新聞組╱北京17日電
警方在謝某交代的藏金地點找到了黃金。(視頻截圖)
警方在謝某交代的藏金地點找到了黃金。(視頻截圖)

湖北一名竊賊偷了533件黃金首飾，重達5876克，價值333萬人民幣(約46萬美元)，警方跨越5省26縣市「萬里追捕」，終於把潛逃90多天的終於竊賊逮捕到案，轟動湖北的黃金劫案宣告破案。

中新網報導，去年12月6日，湖北通城縣一家黃金銀樓開幕第三天遭遇竊盜，當天早上，5名女店員進店發現，首飾托盤盒散落一地，櫃檯內金飾洗劫一空，保險箱被切開一個大口子…經清點，533件總重5876.16克的黃金首飾被盜，損失333萬餘人民幣。

據警方調查，嫌犯全程戴帽子、口罩和手套，藏在樓梯間，之後闖入金店行竊，還用切割器弄開保險箱，不到2小時全部偷光，沒留下任何犯案足跡。

接下來警方成立跨省市專案小組，全力勘查、錄影追蹤、調查訪問，最後收網時，在9天內跨越5省26縣市「萬里追捕」，去年12月15日，在廣西壯族自治區玉林市一個廢棄的汽車站旁，在即將離站的客車上抓獲謝某。

報導稱，謝某落網後拒絕開口，審訊一度陷入僵局，今年3月20日，終於卸下心防，如實交代藏黃金地點。隔天，警方在謝某交代的地點找到他用內衣和襪子包裹埋於地下的兩袋黃金。至此，黃金劫案偵破，被竊黃金悉數追回。

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