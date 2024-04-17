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扮和尚潛逃23年 浙殺人犯變寺廟住持 還生兒育女

中國新聞組／上海17日電
浙江一名逃亡23年的殺人犯，竟然成為一間寺廟住持，還與遊客合影。(取材自澎湃新聞)
浙江一名逃亡23年的殺人犯，竟然成為一間寺廟住持，還與遊客合影。(取材自澎湃新聞)

浙江溫州市公安局近日通報，在廣東揭陽抓獲一名23年前犯下兩死命案的嫌犯，該嫌逃亡期間偽裝成寺廟住持，不僅樣貌與犯案時判若兩人，也過著「雙面人生」：他一邊在寺廟當住持，也同時在外結婚，並已生下一兒一女，

澎湃新聞報導，根據浙江溫州市公安局微信號「平安溫州」消息，2024年3月底，鹿城警方收到一條線索，2001年發生在市區某賓館裡的一起命案的逃犯李某可能出現在廣東揭陽一帶，專案組立即動身，驅車1000多公里前往廣東揭陽。

經過層層追查，專案組鎖定當地寺廟的一名和尚。這名和尚的樣貌和23年前的李某判若兩人，和尚對外自稱姓劉，是寺廟負責人。警方偵查發現，這名和尚「劉某」的身分係冒用，在寺廟內他是住持，寺廟外他則變身人夫、人父。

警方發現，這名和尚有一個外人不知的隱密落腳點，搭配當地警方突擊，在出租房抓獲還在睡夢中的嫌犯。

「我們是溫州公安，」聽到民警來自浙江溫州，一開始還不承認自己身分的和尚，瞬間就說不出來話，很快承認了自己是潛逃23年的命案逃犯李某。

報導指出，李某是四川德陽人，2001年夥同他人在溫州、寧波以殘忍方式接連殺害兩人，其同夥在案發後不久被抓，但李某卻一直銷聲匿跡。

李某供述，案發後他逃竄至四川、湖南一帶，期間撿到一張劉某身分證，於是便冒用了劉某的身分在一佛學院學習；2008年，輾轉逃至廣東揭陽，以劉某的身分在當地一處寺廟內生活至今。

靠著假身分，李某瞞天過海，甚至一路當上寺廟住持。然而，李某對外是一名「出家人」，私下卻與一女子以夫妻名義生活，還育有一兒一女。為了躲避公安機關追查，李某出門會偽裝，甚至在寺廟周圍安裝監控。

李某隱姓埋名23年，切斷和老家、親人的所有聯繫，在民警找到他之前，正準備離開廣東逃往西藏。

浙江一名殺人犯逃亡23年後，在出租屋被抓。(取材自澎湃新聞)
浙江一名殺人犯逃亡23年後，在出租屋被抓。(取材自澎湃新聞)

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