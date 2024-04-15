女工程師中美男計當間諜17年 拉攏副縣長夫幫情蒐 被判10年

中國國家安全部14日發布「十大反間諜 案例」專題中，央視新聞報導關於間諜偽裝「完美先生」拉攏黃姓女工程師的文章。

據報導，黃女是一個潛藏了長達17年的間諜，被抓獲前，她是雲南省某省直機關的工程師。她在2002年留學期間，她與一「完美先生」結識，對方以信息諮詢工作為名，誘騙她提供國家機密。

儘管黃女當時已經成家，但她還是和該男子有了不正當關系。交往中，對方順勢提出了一些請求。黃女說：「他說他從事信息諮詢工作的，如果有什麼信息諮詢都可以提供給他，他可以付一定的報酬。」

報導指出，在境外那名男子拉攏下，黃女先是利用回中國探親的機會收集了一些國內涉密文件並提供給對方。在這個過程中，黃女就意識到該男子身分有些特殊。黃女也曾經向對方詢問過你是否就是間諜，但對方以一句「我不會害你」為由搪塞敷衍過去。

在感情誘騙，金錢誘惑雙重因素下，黃女置國家利益不顧，在境外繼續選擇與那名男子保持密切交往，而該男子接下來還有著更大的胃口。

獲悉，黃女的丈夫當時在雲南某縣掛職副縣長後，對方又乘機向黃女提出請她的丈夫也幫忙搜集一些政府內部文件。也是利用一次回國探親的機會，黃女將此事告訴了丈夫李某某，李某某當時也有所警覺。李某某問他具體幹什麼的，是不是間諜？黃女說不是，他是搞經濟分析的學者專家。

儘管意識到事情不妥，但李某某當時並沒有勸妻子懸崖勒馬，反而將工作中接觸到的政府文件、內部講話等資料覆印後交由黃女攜帶出境。

2003年，黃女從境外留學歸國前，那個境外間諜人員又對其進行了專門培訓，並為其配備了專業的間諜設備，還下達了搜集涉密紅頭文件的明確任務。黃女說，接下來的交往中，他也說過，有些指向性更明確一點的資料，價值會更高。

在17年時間內，黃女、李某某按照境外上線的要求，分別將工作中接觸到的涉密文件私自帶回家中。李某某負責對涉密文件進行拍照，而黃女則負責將照片偽裝加密，拷入優盤，伺機出境，與境外間諜人員進行秘密交接。

2019年4月，黃女、李某某夫婦被國家安全機關以涉嫌間諜罪依法採取強制措施。

調查證實，黃女、李某某共接受境外間諜組織提供的情報經費4.9萬美元(約35.4萬人民幣)和30多萬元人民幣。此外，境外間諜組織還在海外開設銀行帳戶，向黃女額外發放所謂「養老金」100萬元人民幣。2020年5月，昆明市中級人民法院以間諜罪判處黃女有期徒刑十年，剝奪政治權利十年，判處李某某有期徒刑三年，剝奪政治權利三年。