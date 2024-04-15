凱盛融英為例 中國國安部控諮詢公司接受境外公司委託竊密

凱盛融英上海、北京、深圳、蘇州等地辦公室，去年中遭國家安全部門突擊搜查。（取材自微信）

中國國安部14日推出「『10大反間諜 案例』專題展播」，以前貝恩顧問和前摩根史坦利投資 銀行家於2006年在上海創立的投資諮詢公司凱盛融英（Capvision）為例指出，當前信息科技迅猛發展，信息數據等已成為重要的戰略資源。一些背景複雜的境外機構，為規避中國法律法規和重點敏感行業監管，通過各種方式掩飾弱化其境外背景，借助中國國內諮詢公司等行業，竊取中國重點領域國家祕密和情報。

去年5月傳出，中國安全部門突擊搜查凱盛融英上海、北京、深圳、蘇州等地辦公室。據央視新聞等媒體當時報導，凱盛融英是中國諮詢行業龍頭企業，市場份額約33%。專家訪談收入在凱盛融英的總營收中占比極高，報告期內行業專家平均每小時諮詢報酬也始終維持在較高水準。

報導稱，2017年至2020年，凱盛融英接受上百家境外公司匯款達2000多次，金額高達7000多萬美元(約5億659萬人民幣)。

中國國安部微信 公眾號14日列舉的10大典型間諜案中，凱盛融英案的影片被排在案例十。2022年底，國家安全機關會同有關部門，對凱盛融英進行公開執法。國家安全機關調查掌握，部分境內諮詢企業大量接受境外公司委託，對中國敏感行業展開諮詢項目，其中一些境外公司與外國政府、軍方、情報機關關係密切。

影片稱，相關企業盲目追求經濟利益，放任業務野蠻無序發展，大肆以專家諮詢名義了解中國政策研究、國防軍工、金融貨幣、高新科技、能源資源、醫藥衛生等重點領域重要行業內部狀況。在豐厚報酬的吸引下，一些接受諮詢的專家放鬆了警惕，在涉外諮詢中洩漏內部敏感內容，甚至國家祕密和情報，走上違法犯罪道路。

國安部表示，「外國掌握這些重要敏感資訊後，據此對我國一系列企業實施精準制裁，對我國產業發展及經濟安全，造成重大危害。」國家安全機關已對涉事企業依法依規處理並責令整改，督促企業認真履行「反間諜安全防範責任義務」，並會同相關部門進一步加強行業監督和指導，規範企業行為。

除凱盛融英之外，近幾年還先後傳出美思明智集團（Mintz Group）、貝恩公司（Bain & Company）等諮詢顧問公司也遭中國國安部門調查。由於相關行業如今在中國動輒得咎，部分公司已經縮減甚至關閉在中國的辦事機構與業務。

國安部發布的十大間諜案件還包括：在美中國僑團領袖梁成運；加拿大前外交官康明凱、商人邁克爾案；被控資助香港反送中運動的商人李亨利案；台灣民進黨前主席卓榮泰前助理、被指為「台諜」的學者鄭宇欽等。