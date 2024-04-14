杭州女開保時捷撞特斯拉 踹門狂罵 嗆「撞死也就20萬的事」

杭州一輛保時捷撞上特斯拉，肇事女車主夫婦下車叫囂，企圖開特斯拉的車門。(視頻截圖)

浙江省杭州市一名38歲林姓女駕駛前晚開保時捷在一處商場停車時，撞上由42歲黃姓女駕駛開的特斯拉 ，林女不僅沒道歉，反而下車狂踹黃女車門並嗆「開特斯拉的，我撞個四、五輛也賠得起」、「撞死妳也就20萬（人民幣，下同）的事」「我老公是國足一腳能把妳踢死」，嚇得黃女在車上的小孩大哭。相關視頻瘋傳，林女被罵上熱搜，目前林女已被當地警方行政拘留。

網易報導，此事發生在浙江杭州拱墅區城西銀泰城附近。網友發視頻曝光稱自家車正常直行時被一保時捷撞了，保時捷女司機拒絕道歉態度囂張，狂踹車門還破口大罵，將網友家孩子嚇哭，女司機揚言：「不就是20萬的破車嗎，這樣的車就算撞4、5輛我也賠得起。」

視頻發布者配文稱：「被一輛拐彎的保時捷撞上車頭，搖下車窗想等對方道歉，結果劈頭蓋臉一頓罵，雙方因此發生爭執。」「兩夫妻就下來，開我的車門，手從窗戶裡伸進來抓我的衣領。」她把窗關了，對方就狂罵。「對方還說她老公是國足一腳就能把我踢死（我現在網上查了國足：黃成）然後拍了我的車，說只要我在杭州，就要整死我們一家，然後用手機砸我玻璃窗，踹無數腳車門，以致後來交警和民警來了，我車門都打不開，從旁邊位置爬下來的。」警方到場後，林女丈夫態度大轉變，龜縮在車內不敢露面。

後來有網友扒出，黃成並非國足，而是效力於中國足球 協會乙級聯賽的紹興上虞翼龍足球俱樂部。

視頻發布者之後在評論區更新事件進展稱，「她（保時捷上下來的女子）被行政拘留，事故全責」。「平安拱墅」發布警情通報稱：4月12日21時許，林某蘋(女，38歲，台州籍)乘坐的車輛與黃某(女，42歲，溫州籍)駕駛的車輛在拱墅區某商場地下車庫發生剮蹭，雙方發生爭吵。期間，林某蘋以腳踹等方式造成對方車輛受損。該林某蘋因故意損毀財物，現已被我局依法行政拘留。