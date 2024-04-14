我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑鼠尿傳播 紐約「鉤端螺旋體病菌」病例激增 嚴重可致腎衰竭、腦膜炎

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

杭州女開保時捷撞特斯拉 踹門狂罵 嗆「撞死也就20萬的事」

中國新聞組／綜合報導
杭州一輛保時捷撞上特斯拉，肇事女車主夫婦下車叫囂，企圖開特斯拉的車門。(視頻截圖)
杭州一輛保時捷撞上特斯拉，肇事女車主夫婦下車叫囂，企圖開特斯拉的車門。(視頻截圖)

浙江省杭州市一名38歲林姓女駕駛前晚開保時捷在一處商場停車時，撞上由42歲黃姓女駕駛開的特斯拉，林女不僅沒道歉，反而下車狂踹黃女車門並嗆「開特斯拉的，我撞個四、五輛也賠得起」、「撞死妳也就20萬（人民幣，下同）的事」「我老公是國足一腳能把妳踢死」，嚇得黃女在車上的小孩大哭。相關視頻瘋傳，林女被罵上熱搜，目前林女已被當地警方行政拘留。

網易報導，此事發生在浙江杭州拱墅區城西銀泰城附近。網友發視頻曝光稱自家車正常直行時被一保時捷撞了，保時捷女司機拒絕道歉態度囂張，狂踹車門還破口大罵，將網友家孩子嚇哭，女司機揚言：「不就是20萬的破車嗎，這樣的車就算撞4、5輛我也賠得起。」

視頻發布者配文稱：「被一輛拐彎的保時捷撞上車頭，搖下車窗想等對方道歉，結果劈頭蓋臉一頓罵，雙方因此發生爭執。」「兩夫妻就下來，開我的車門，手從窗戶裡伸進來抓我的衣領。」她把窗關了，對方就狂罵。「對方還說她老公是國足一腳就能把我踢死（我現在網上查了國足：黃成）然後拍了我的車，說只要我在杭州，就要整死我們一家，然後用手機砸我玻璃窗，踹無數腳車門，以致後來交警和民警來了，我車門都打不開，從旁邊位置爬下來的。」警方到場後，林女丈夫態度大轉變，龜縮在車內不敢露面。

後來有網友扒出，黃成並非國足，而是效力於中國足球協會乙級聯賽的紹興上虞翼龍足球俱樂部。

視頻發布者之後在評論區更新事件進展稱，「她（保時捷上下來的女子）被行政拘留，事故全責」。「平安拱墅」發布警情通報稱：4月12日21時許，林某蘋(女，38歲，台州籍)乘坐的車輛與黃某(女，42歲，溫州籍)駕駛的車輛在拱墅區某商場地下車庫發生剮蹭，雙方發生爭吵。期間，林某蘋以腳踹等方式造成對方車輛受損。該林某蘋因故意損毀財物，現已被我局依法行政拘留。

特斯拉 足球

上一則

關係惡化 美青年赴華留學意願降 僅約700人 10年前有2.5萬人

延伸閱讀

狗坐「自動駕駛特斯拉」爽兜風 網友狂檢舉

狗坐「自動駕駛特斯拉」爽兜風 網友狂檢舉
特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手
狗狗開車「自動駕駛特斯拉」中國網友狂喊交警處理

狗狗開車「自動駕駛特斯拉」中國網友狂喊交警處理
印媒：特斯拉與信實工業討論於印度設立電動車廠

印媒：特斯拉與信實工業討論於印度設立電動車廠

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
小米SU7手機支架。（取材自微博）

余承東酸SU7「為什麼用手機支架」 雷軍妙答：同行交流

2024-04-12 02:16

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透
為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利

為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利