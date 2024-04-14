虐貓還傳淫片 江西師範生遭開除學籍

江西師範大學虐貓學生被開除學籍。(取材自大河報)

中國江西師範大學瑤湖校區一名郭姓男學生，上月底遭舉報長期在宿舍虐貓，對貓拳打腳踢、用衣架狠抽、被虐打的貓還不斷慘叫；據了解，該學生已遭校方開除學籍，同時調查發現，該學生還存在傳播淫穢視頻行為，網友大罵「這種人當老師，學生該有多危險」。

大河報報導，3月29日，有網友發視頻稱江西師範大學瑤湖校區一男生長期在宿舍虐貓，視頻中，該男生對貓拳打腳踢，並用衣架狠抽，被虐打的貓被撞到門上發出慘叫聲。學校立刻成立調查組，4月12日，有網友發帖稱該虐貓學生已被開除學籍。根據處理結果文件來看，學校曾收到14封關於該學生虐貓的信訪舉報件，該學生為江西師範大學瑤湖校區某學院2022級郭姓男學生。

據報導，文件顯示處理結果，郭某宿舍飼養寵物貓並存在多次虐貓行為，且因虐貓引發重大網絡負面輿情，給學校造成特別惡劣影響，同時存在傳播淫穢視頻、曠課12節等違反校規校紀行為，給予郭某開除學籍處分。

網友對於校方處理紛紛表示贊同，「這樣的人以後做了老師，學生該有多危險」、「反對虐待動物學生進入教育系統」。