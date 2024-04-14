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市值曾達490億 前A股影娛巨頭破產 前老董套現44.5億不知所蹤

中國新聞組／北京14日電

印紀娛樂傳媒股份有限公司（簡稱「印紀傳媒」）近日被裁定宣告破產，目前公司銀行帳戶餘額只餘371元人民幣（約51美元）。印紀傳媒曾是A股影娛巨頭，總市值一度高達490億元，實際控制人肖文革的身價一度超200億元，曾登頂成為「四川首富」。

「封面新聞」微信公眾號報導，北京市第一中級人民法院在全國企業破產重整案件信息網發布公告，於4月3日裁定宣告印紀傳媒公司破產。其實，早在2022年1月，北京市一中院便已裁定受理湖北聯投資本投資發展有限公司申請印紀傳媒破產清算，並指定北京市海問律師事務所為印紀傳媒管理人。管理人向法院提交報告稱，調查發現印紀傳媒銀行帳戶餘額371.07元，資產不足以清償全部債務，故申請宣告破產。目前，印紀傳媒還有兩只違約的債券「17印紀娛樂CP001」、「17印紀娛樂MTN001」尚未清償，涉金額合計8.74億元。

2009年，印紀傳媒借助「建國大業」進軍電影業，在2014年之際借殼豬肉加工企業高金食品成功上市。在借殼上市後的前三年，均較為精準地完成了承諾利潤。在此期間，印紀傳媒憑藉核心創始人吳冰、丹·密茨二人在好萊塢的人脈，引進一些美國大片，包括「鋼鐵俠3」、「環形使者」等。伴隨此，印紀傳媒股價一路高升，2015年6月4日，市值超過400億元，2016年公司發展達到一個巔峰，當年實現營業收入25.06億元，同比增長33.16%。

然而，自2018年起，印紀傳媒突然「暴雷」，業績遭遇滑鐵盧。2018年，上市公司僅錄得營收3.62億元，同比暴跌83.44%；歸母淨利潤更是巨虧17.86億元。2019年10月18日，*ST印紀（下稱印紀傳媒）的股票已經連續20個交易日的每日收盤價均低於股票面值(1元)，根據規定，屬於股票終止上市情形。進入退市整理期。

實際上，在其業績暴雷之前，2018年，肖文革將其持有的印紀傳媒股份轉讓，多次套現，肖文革還通過股權質押獲得融資。據不完全統計，肖文革從上市公司累計套現金額高達44.5億元。肖文革在2015年底請辭董事長一職，如今不知所蹤。

破產 投資 利潤

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