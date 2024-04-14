市值曾達490億 前A股影娛巨頭破產 前老董套現44.5億不知所蹤

印紀娛樂傳媒股份有限公司（簡稱「印紀傳媒」）近日被裁定宣告破產 ，目前公司銀行帳戶餘額只餘371元人民幣（約51美元）。印紀傳媒曾是A股影娛巨頭，總市值一度高達490億元，實際控制人肖文革的身價一度超200億元，曾登頂成為「四川首富」。

「封面新聞」微信公眾號報導，北京市第一中級人民法院在全國企業破產重整案件信息網發布公告，於4月3日裁定宣告印紀傳媒公司破產。其實，早在2022年1月，北京市一中院便已裁定受理湖北聯投資 本投資發展有限公司申請印紀傳媒破產清算，並指定北京市海問律師事務所為印紀傳媒管理人。管理人向法院提交報告稱，調查發現印紀傳媒銀行帳戶餘額371.07元，資產不足以清償全部債務，故申請宣告破產。目前，印紀傳媒還有兩只違約的債券「17印紀娛樂CP001」、「17印紀娛樂MTN001」尚未清償，涉金額合計8.74億元。

2009年，印紀傳媒借助「建國大業」進軍電影業，在2014年之際借殼豬肉加工企業高金食品成功上市。在借殼上市後的前三年，均較為精準地完成了承諾利潤 。在此期間，印紀傳媒憑藉核心創始人吳冰、丹·密茨二人在好萊塢的人脈，引進一些美國大片，包括「鋼鐵俠3」、「環形使者」等。伴隨此，印紀傳媒股價一路高升，2015年6月4日，市值超過400億元，2016年公司發展達到一個巔峰，當年實現營業收入25.06億元，同比增長33.16%。

然而，自2018年起，印紀傳媒突然「暴雷」，業績遭遇滑鐵盧。2018年，上市公司僅錄得營收3.62億元，同比暴跌83.44%；歸母淨利潤更是巨虧17.86億元。2019年10月18日，*ST印紀（下稱印紀傳媒）的股票已經連續20個交易日的每日收盤價均低於股票面值(1元)，根據規定，屬於股票終止上市情形。進入退市整理期。

實際上，在其業績暴雷之前，2018年，肖文革將其持有的印紀傳媒股份轉讓，多次套現，肖文革還通過股權質押獲得融資。據不完全統計，肖文革從上市公司累計套現金額高達44.5億元。肖文革在2015年底請辭董事長一職，如今不知所蹤。