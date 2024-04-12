「騙薪殺豬盤」 上海公司招85員工全騙子 有團夥2年騙200多萬

這批職業騙薪人已經被​一一起訴，其中178人因詐騙罪，被判處有期徒刑。（取材自微信）

上海警方近日破獲一個職業騙薪集團，團夥人數高達200多人，他們只有高中或大專文憑，卻藉由偽造海歸金融高學歷，順利入職小型金融公司後，再花幾十元雇來群演，扮演自己謊稱有高淨值的客戶資源，一百多家企業因此掉入「騙薪殺豬盤 」，有團夥兩三年下來能騙進200多萬（人民幣，下同）。有公司招來85名員工全是騙子，還有公司被騙到倒閉。

據上海電視台「案件聚焦」報導，2023年初，上海浦東警方陸續接到企業報案，稱遭遇騙子騙薪，致企業遭受損失。經過調查，警方揪出一個職業騙薪犯罪團夥，他們專門騙取底薪，有的團夥兩三年下來，少的騙了幾十萬薪水，多的甚至騙了200多萬。2023年3月，浦東警方對以徐某等人為首的騙薪團夥實施了抓捕。

浦東新區檢察院逐漸摸清了該團夥的詐騙套路。騙薪團夥的首選，通常是那些人事核查不嚴的公司。然後大多只有高中或者大專文憑的騙子們，偽造假學歷，甚至海歸金融高學歷，順利入職小型金融公司後，就會謊稱自己有高淨值的客戶資源。而實際上，他們帶到公司的高淨值客戶，都是花幾十元雇來的群演。

其中，身穿黑色皮衣的管女士，高中文化水平，這幾年，她與丈夫徐某在上海陸續入職了100多家公司。管女士說，她和丈夫的最高紀錄，是每個人每個月，同時在10多家公司兼職，個人月入工資20多萬。管女士的丈夫徐某，兩年多在197家單位曾經任職，獲得工資近200萬元。另一名團夥左某，則是兩年多來陸續在50多家公司兼職，獲得工資100多萬。

涉嫌人徐某稱自己一共入職了197家單位，獲得工資近200萬元人民幣。（視頻截圖）

報導稱，這些團夥嘴上說著不在乎這點薪資，但是每天不是在新公司應聘，就是在去往新公司應聘的路上，面對檢察官的質問，他們承認在所有兼職公司，沒有任何工作業績。

公司以為迎來財神，其實這些群演的老人只是為了賺個幾十塊錢的買菜錢，也完全不知道自己其實是在給騙子幫忙。而那些騙子業務員，則讓公司損失慘重。被騙公司坦言，聘用時的確想到過會有幾個渾水摸魚的，但沒想到竟然全是騙子。

目前，這些職業騙薪人已經被一一起訴，其中178人因詐騙罪，被判處有期徒刑，其他的案件正在審理當中。