我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

3人受困無人荒島 棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

「騙薪殺豬盤」 上海公司招85員工全騙子 有團夥2年騙200多萬

中國新聞組／北京12日電
這批職業騙薪人已經被​一一起訴，其中178人因詐騙罪，被判處有期徒刑。（取材自微信）
這批職業騙薪人已經被​一一起訴，其中178人因詐騙罪，被判處有期徒刑。（取材自微信）

上海警方近日破獲一個職業騙薪集團，團夥人數高達200多人，他們只有高中或大專文憑，卻藉由偽造海歸金融高學歷，順利入職小型金融公司後，再花幾十元雇來群演，扮演自己謊稱有高淨值的客戶資源，一百多家企業因此掉入「騙薪殺豬盤」，有團夥兩三年下來能騙進200多萬（人民幣，下同）。有公司招來85名員工全是騙子，還有公司被騙到倒閉。

據上海電視台「案件聚焦」報導，2023年初，上海浦東警方陸續接到企業報案，稱遭遇騙子騙薪，致企業遭受損失。經過調查，警方揪出一個職業騙薪犯罪團夥，他們專門騙取底薪，有的團夥兩三年下來，少的騙了幾十萬薪水，多的甚至騙了200多萬。2023年3月，浦東警方對以徐某等人為首的騙薪團夥實施了抓捕。

浦東新區檢察院逐漸摸清了該團夥的詐騙套路。騙薪團夥的首選，通常是那些人事核查不嚴的公司。然後大多只有高中或者大專文憑的騙子們，偽造假學歷，甚至海歸金融高學歷，順利入職小型金融公司後，就會謊稱自己有高淨值的客戶資源。而實際上，他們帶到公司的高淨值客戶，都是花幾十元雇來的群演。

其中，身穿黑色皮衣的管女士，高中文化水平，這幾年，她與丈夫徐某在上海陸續入職了100多家公司。管女士說，她和丈夫的最高紀錄，是每個人每個月，同時在10多家公司兼職，個人月入工資20多萬。管女士的丈夫徐某，兩年多在197家單位曾經任職，獲得工資近200萬元。另一名團夥左某，則是兩年多來陸續在50多家公司兼職，獲得工資100多萬。

涉嫌人徐某稱自己一共入職了197家單位，獲得工資近200萬元人民幣。（視頻截圖）
涉嫌人徐某稱自己一共入職了197家單位，獲得工資近200萬元人民幣。（視頻截圖）

報導稱，這些團夥嘴上說著不在乎這點薪資，但是每天不是在新公司應聘，就是在去往新公司應聘的路上，面對檢察官的質問，他們承認在所有兼職公司，沒有任何工作業績。

公司以為迎來財神，其實這些群演的老人只是為了賺個幾十塊錢的買菜錢，也完全不知道自己其實是在給騙子幫忙。而那些騙子業務員，則讓公司損失慘重。被騙公司坦言，聘用時的確想到過會有幾個渾水摸魚的，但沒想到竟然全是騙子。

目前，這些職業騙薪人已經被一一起訴，其中178人因詐騙罪，被判處有期徒刑，其他的案件正在審理當中。

殺豬盤

上一則

逾600萬人次看過 澳門水舞間年底可望回歸

下一則

江蘇男童遭虐截肢案 母判6年9個月 父：會離婚自己帶兒

延伸閱讀

南加華人也「零元購」 竊價值30萬樂高玩具

南加華人也「零元購」 竊價值30萬樂高玩具
上海郵輪旅遊復甦 外國遊客數漸增

上海郵輪旅遊復甦 外國遊客數漸增
上海郵輪旅遊復甦 外國客漸增

上海郵輪旅遊復甦 外國客漸增
來老吳上海小籠 品正宗上海風味

來老吳上海小籠 品正宗上海風味

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案