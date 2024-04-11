萬科濟南老總被帶走調查 公司稱運營正常

萬科濟南總經理肖勁被帶走調查。（取材自界面新聞）

萬科濟南公司總經理肖勁被山東警方帶走調查，濟南萬科回應稱，肖勁因個人原因配合相關部門調查，公司運營正常，由金亞斌接任濟南公司總經理。

界面新聞報導，肖勁是房地產 行業知名職業經理人，先後在遠洋地產、萬科等頭部房企任職。他最近一次公開露面是2023年4月，在山東本地媒體「新征程上的山東建設者」系列訪談欄目中出鏡，介紹濟南萬科在山東市場的成績，並在2022年成為濟南市場占有率第一。

肖勁深諳營銷，在他眼裡「沒有賣不動的房子」，在北京地產行業一度被稱為「老薑」，在毛大慶帶領北京萬科攻克北京市場，並坐穩第一梯隊的過程中，肖勁功不可沒。

據報導，肖勁性格外向爽朗，交友廣泛，和毛大慶搭檔期間，萬科在北京市場上實現了穩定的5年增長，並從2010年起連續4年實現百億銷售額。2014年，北京萬科更是超過金隅、首開、融創等房企以135.54億元銷售額位居榜首。

2014年12月，北京萬科「毛大慶+肖勁」組合打破，毛大慶擔任北京區域首席執行官，肖勁則調任瀋陽萬科總經理，2019年底，萬科城市總大換防，肖勁離開瀋陽，赴任濟南總經理。

2022年-2023年，萬科保持在濟南房企排行榜第二名，銷售金額分別是113.6億元（人民幣，下同，約15.7億美元）、95.4億元（約13.1億美元）。不過，2024年，萬科在濟南的銷售急劇下滑，中指研究院數據顯示，2024年1-3月，萬科以12億元（約1.6億美元）的銷售額落到第七名。